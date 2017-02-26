В Чехии футболист спас жизнь вратарю команды соперника

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В матче чемпионата Чехии между командами «Богемианс 1905» и «Словацко» на исходе получаса игры голкипер хозяев Мартин Берковец, пытаясь выбить мяч, врезался в своего же защитника и потерял сознание. Нападающий «Словацко» тоголезец Франсис Коне не растерялся и оказал пострадавшему, у которого запал язык, первую помощь.

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Прибывшие медики доставили вратаря «Богемианс» в больницу. На следующее утро Берковец, которому пришлось провести ночь в госпитале, в Facebook поблагодарил игрока «Словацко» за помощь.

Матч прошел в Праге 25 февраля в рамках 18 тура чемпионата Чехии и завершился со счетом 0:0.