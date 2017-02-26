В Чехии футболист спас жизнь вратарю команды соперника
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Игрок чешской футбольной команды своевременно оказал первую помощь пострадавшему вратарю команды соперника и тем самым спас ему жизнь. Видео происшествия было опубликовано на
YouTube-канале Trending Now.
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Видимо, что-то случилось...
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В матче чемпионата Чехии между командами «Богемианс 1905» и «Словацко» на исходе получаса игры голкипер хозяев Мартин Берковец, пытаясь выбить мяч, врезался в своего же защитника и потерял сознание. Нападающий «Словацко» тоголезец Франсис Коне не растерялся и оказал пострадавшему, у которого запал язык, первую помощь.
Прибывшие медики доставили вратаря «Богемианс» в больницу. На следующее утро Берковец, которому пришлось провести ночь в госпитале, в Facebook поблагодарил игрока «Словацко» за помощь.
Матч прошел в Праге 25 февраля в рамках 18 тура чемпионата Чехии и завершился со счетом 0:0.
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