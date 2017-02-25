«Зенит» усилился 19-летним сыном члена Палаты общин Великобритании
Игроком из Великобритании усилился футбольный клуб «Зенит» сегодня, 25 февраля.
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По данным официального сайта РФПЛ, 19-летний английский полузащитник Джейкоб Гэбриэл
Молодой англичанин находился этой зимой на просмотре в молодежном «Зените» и, судя по всему, произвел на тренерский штаб положительное впечатление. Ранее
Известно также, что Джейкоб Гэбриэл
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