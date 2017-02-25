Четвертьфинальный матч «Краснодара» с «Уралом» перенесен на Кубань

Причина переноса футбольного матча между командами «Краснодар» и «Урал» — неготовность футбольного поля на стадионе уральцев.

Матч ¼ финала розыгрыша Кубка России сезона 2016−2017 годов состоится во вторник, 28 февраля, на стадионе ФК «Краснодар». Ориентировочное время начала встречи — 19.30, о точном времени стартового свистка будет сообщено позднее. Билеты поступят в продажу в воскресение, 26 февраля.