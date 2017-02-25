Полузащитник Павел Могилевец вернётся в ФК «Ростов»

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С 24-летним футболистом подписан трёхлетний контракт, и в самое ближайшее время он вольётся в донскую команду.

Павел Могилевец воспитанник санкт-петербургского «Зенита». В разные годы выступал за «Зенит-2» и «Рубин».

В прошлом футбольном сезоне он играл за «Ростов» под номером 18 на правах аренды и стал в составе донского клуба серебряным призёром чемпионата России.

Кроме того сообщается, что контракт с командой «жёлто-синих» подписал полузащитник сборной Ирана Саид Эзатолахи, а полузащитник «Ростова» Муса Думбия продолжит карьеру — на правах аренды, в тульском «Арсенале».