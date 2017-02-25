Шалимов прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

«Жребий считаю нормальным, — сказал наставник. — Могло быть хуже, но могло и лучше. В любом случае все покажет игра, в которой многое будет зависеть от нас самих».

Шалимов добавил, что «Сельта» выступает в чемпионате Испании, где все предпочитают играть в техничный и атакующий футбол.

«И это хорошо, — говорит тренер. — Матчи должны получиться интересными, и, может быть, нам даже удобнее играть против такого типа команд».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Соперниками «Ростова» и «Краснодара» стали английский «Манчестер Юнайтед» и испанская «Сельта».