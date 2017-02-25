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https://sport.mail.ru/news/football/28886172/
25 февраля 2017, 10:45 | Футбол | ИА REGNUM

Шалимов прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Матчи «Краснодара» против испанской «Сельты» должны получиться интересными. Об этом, как передает Sportbox.ru, сообщил главный тренер российской команды Игорь Шалимов, комментируя итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

«Жребий считаю нормальным, — сказал наставник. — Могло быть хуже, но могло и лучше. В любом случае все покажет игра, в которой многое будет зависеть от нас самих».

Шалимов добавил, что «Сельта» выступает в чемпионате Испании, где все предпочитают играть в техничный и атакующий футбол.

«И это хорошо, — говорит тренер. — Матчи должны получиться интересными, и, может быть, нам даже удобнее играть против такого типа команд».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Соперниками «Ростова» и «Краснодара» стали английский «Манчестер Юнайтед» и испанская «Сельта».
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