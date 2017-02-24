Определились соперники ФК «Краснодар» и «Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы
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штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне 24 февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
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Жеребьевка была открытой — без сеяных команд и разведения по разным парам представителей одной ассоциации. В 1/8 турнира выступят 16 команд из 12 стран, две из них представляют Россию — «Краснодар» и «Ростов». Оба клуба впервые выступят на этой стадии.
Соперником «быков» станет испанская «Сельта», донской клуб встретится с английским «Манчестер Юнайтед».
Первые матчи 1/8 финала состоятся 9 марта, ответные — 16 марта.
Как сообщали Юга.ру, на стадии
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