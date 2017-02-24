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https://sport.mail.ru/news/football/28882646/
24 февраля 2017, 17:20 | Футбол | ИА Татар-информ

Кверквелия перешел из «Рубина» в «Локомотив» на правах аренды

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия перешел из казанского «Рубина» в «Локомотив» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В «Локо» он будет выступать под 33-м номером.

«Локомотив — большой вызов для меня, шаг вперед. Из разговора с главным тренером Юрием Семиным я понял, как мы будем работать, в какой роли он меня видит. Вера тренера окрыляет. В ближайшее время приступаю к тренировкам с командой, постараюсь сразу же влиться в коллектив», — отметил спортсмен.

Соломон Кверквелия родился 6 февраля 1992 года в Самтредиа. За основной состав «Рубина» футболист дебютировал 17 июля 2011 года в 1/16 Кубка России с «Уралом». Всего за «Рубин» Кверквелия отыграл 111 матчей и забил три гола.
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