Кверквелия перешел из «Рубина» в «Локомотив» на правах аренды

В «Локо» он будет выступать под 33-м номером.

«Локомотив — большой вызов для меня, шаг вперед. Из разговора с главным тренером Юрием Семиным я понял, как мы будем работать, в какой роли он меня видит. Вера тренера окрыляет. В ближайшее время приступаю к тренировкам с командой, постараюсь сразу же влиться в коллектив», — отметил спортсмен.

Соломон Кверквелия родился 6 февраля 1992 года в Самтредиа. За основной состав «Рубина» футболист дебютировал 17 июля 2011 года в 1/16 Кубка России с «Уралом». Всего за «Рубин» Кверквелия отыграл 111 матчей и забил три гола.