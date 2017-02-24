Контракт с «Балтикой» заключил 16-летний Дмитрий Захаров
Контракт с калининградской «Балтикой» заключил 16-летний Дмитрий Захаров. Полузащитник является воспитанником местной футбольной школы, сообщает
пресс-служба клуба.
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«Дмитрий стал самым молодым в команде. Основной вклад в его футбольное воспитание внес
Контракт с Дмитрием Захаровым заключен на два с половиной года.
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