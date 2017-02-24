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24 февраля 2017, 14:49 | Футбол | АиФ Калининград

Контракт с «Балтикой» заключил 16-летний Дмитрий Захаров

Контракт с калининградской «Балтикой» заключил 16-летний Дмитрий Захаров. Полузащитник является воспитанником местной футбольной школы, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с Балтикой заключил 16-летний Дмитрий Захаров - Фото Увеличить
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«Дмитрий стал самым молодым в команде. Основной вклад в его футбольное воспитание внес тренер-преподаватель ЦПМФ ФК “Балтика” Юрий Копылов. Под его руководством Дима занимался последние годы», — говорят в команде.

Контракт с Дмитрием Захаровым заключен на два с половиной года.
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