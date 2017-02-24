ФК «Ростов» сыграл вничью в Праге и вышел в следующий этап Лиги Европы
Футбольный клуб «Ростов» во втором матче 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью (1:1) в Праге с местной командой «Спарта» (Чехия).
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В первой игре на своём поле российская команда победила соперника (4:0) и по итогам двух матчей впервые в своей истории вышла в 1/8 финала престижного соревнования.
Поединок состоялся в четверг вечером, 23 февраля. Уже на 13-й минуте игрок сборной России Дмитрий Полоз с подачи Александра Бухарова открыл счёт.
В середине второго тайма пражане, после удаления Нхамойнесу остались в меньшинстве. Однако хозяевам удалось в конце поединка уйти от поражения. Мяч в ворота Никиты Медведева на 84-й минуте забил выступающий за «Спарту» россиянин Вячеслав Караваев. Итог игры — 1:1.
«Это большой успех для нас, футболистов, и для болельщиков города
Жеребьёвка состоится в пятницу, 24 февраля. Помимо ростовчан, Россию в этом турнире представляет «Краснодар».
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