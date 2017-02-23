ФК «Краснодар» прошел в следующий этап Лиги Европы

В Стамбуле 22 февраля в рамках серии матчей плей-офф Лиги Европы местный клуб «Фенербахче» принимал «Краснодар». Первый гол в ответном матче 1/16 финала турнира забили «горожане», а именно Федор Смолов. Нападающий «черно-зеленых» получил мят от Юрия Газинского и удачно реализовал передачу уже на седьмой минуте игры.

Уровняли турки счет на 41-й минуте. Гол в ворота «быков» забивает Соуза, и к перерыву команды подошли со счетом 1:1. Больше ни один из соперников не отличился успешной передачей, которая могла бы изменить положение сторон, хотя было много действительно опасных моментов. Конечный итог поединка — ничья. Учитывая результаты первой игры, в следующий этап Лиги Европы проходят «черно-зеленые», а «Фенербахче» выбывает.

Напомним, в первой встрече «Краснодара» и «Фенербахче» победу праздновали «быки». На домашнем поле они обыграли гостей при счете 1:0.