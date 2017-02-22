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22 февраля 2017, 16:10 | Футбол | "Российская газета"

Голкипер Александр Беленов стал игроком «Уфы»

Вратарь Александр Беленов стал игроком «Уфы». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из столицы Башкортостана.

Ранее руководители клуба сообщали, что приход Беленова — дело решенное, и оставалось лишь согласовать условия контракта. Вместе с тем, подробности подписанного соглашения не уточняются.

Александр пришел в «Уфу» из «Анжи», за который играл с начала текущего сезона. Он провел за махачкалинскую команду 17 матчей, семь из которых отстоял на ноль. Ранее выступал за «Кубань» и «Спартак».
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