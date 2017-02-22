Голкипер Александр Беленов стал игроком «Уфы»

Ранее руководители клуба сообщали, что приход Беленова — дело решенное, и оставалось лишь согласовать условия контракта. Вместе с тем, подробности подписанного соглашения не уточняются.

Александр пришел в «Уфу» из «Анжи», за который играл с начала текущего сезона. Он провел за махачкалинскую команду 17 матчей, семь из которых отстоял на ноль. Ранее выступал за «Кубань» и «Спартак».