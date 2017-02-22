Мутко: Смертин достойно справится с должностью инспектора РФС по борьбе с расизмом
МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Бывший футболист сборной России Алексей Смертин достойно выполнит роль инспектора Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом. Такое мнение высказал ТАСС вице- премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
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Смертин вступил в должность 21 февраля.
«Борьба с расизмом в международном футболе выходит на лидирующие позиции, об этом говорят документы, конвенции, регламенты Международной федерации футбола. У нас создано спецподразделение, которое будет этим заниматься, в структуре департамента по организации соревнований. Нам нужен был лидер, который как комиссар, как делегат будет следить за этим вопросом, взаимодействовать с Международной федерацией футбола. Алексей — человек известный в футболе, посол предстоящего чемпионата мира, знает иностранный язык, он — достойная кандидатура на эту должность» — сказал Мутко.
В качестве футболиста Смертин выступал за английские «Челси», «Портсмут», «Чарльтон» и «Фулхэм». В России он играл за элистинский «Уралан», московские «Локомотив» и «Динамо». В составе национальной сборной Смертин провел 55 матчей в период с 1998 по 2006 год. С сентября 2013 года он занимает должность советника президента «Динамо».
Летом 2016 года Смертин стал послом чемпионата мира по футболу в России.
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