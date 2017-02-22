Мутко: Смертин достойно справится с должностью инспектора РФС по борьбе с расизмом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Смертин вступил в должность 21 февраля.

«Борьба с расизмом в международном футболе выходит на лидирующие позиции, об этом говорят документы, конвенции, регламенты Международной федерации футбола. У нас создано спецподразделение, которое будет этим заниматься, в структуре департамента по организации соревнований. Нам нужен был лидер, который как комиссар, как делегат будет следить за этим вопросом, взаимодействовать с Международной федерацией футбола. Алексей — человек известный в футболе, посол предстоящего чемпионата мира, знает иностранный язык, он — достойная кандидатура на эту должность» — сказал Мутко.

В качестве футболиста Смертин выступал за английские «Челси», «Портсмут», «Чарльтон» и «Фулхэм». В России он играл за элистинский «Уралан», московские «Локомотив» и «Динамо». В составе национальной сборной Смертин провел 55 матчей в период с 1998 по 2006 год. С сентября 2013 года он занимает должность советника президента «Динамо».

Летом 2016 года Смертин стал послом чемпионата мира по футболу в России.