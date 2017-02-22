ФК «Ростов» отдал трёх игроков в аренду до конца сезона

Как сообщили ИА REGNUM 22 февраля в пресс-службе жёлто-синих, все футболисты отданы на правах аренды.

Так, полузащитник Максим Григорьев отправился в «Оренбург», а хавбек Валерий Ярошенко и игрок обороны Дмитрий Скопинцев — в «Балтику».

Напомним, все арендованные игроки приняли участие в зимнем сборе.