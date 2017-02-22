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https://sport.mail.ru/news/football/28860053/
22 февраля 2017, 12:06 | Футбол | ИА REGNUM

ФК «Ростов» отдал трёх игроков в аренду до конца сезона

Три игрока футбольного клуба «Ростов» будут получать игровую практику до конца сезона 2016/17 в составе других команд.

Как сообщили ИА REGNUM 22 февраля в пресс-службе жёлто-синих, все футболисты отданы на правах аренды.

Так, полузащитник Максим Григорьев отправился в «Оренбург», а хавбек Валерий Ярошенко и игрок обороны Дмитрий Скопинцев — в «Балтику».

Напомним, все арендованные игроки приняли участие в зимнем сборе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футбольный клуб «Ростов» подписал единственный контракт во время зимней паузы в сезоне. К команде присоединился украинский форвард Марко Девич из казанского «Рубина», который вышел на поле против чешской «Спарты» 16 февраля. Забить дебютанту не удалось, но, тем не менее, жёлто-синие одержали уверенную победу — 4:0.
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