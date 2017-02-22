Стало известно имя нового гендиректора казанского «Рубина»
Новым генеральным директором казанского «Рубина» стал нынешний финансовый директор клуба, бывший председатель правления банка «Аверс» Рустам Саяхов. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
По данным «Спорт Экспресса», «Таиф», главный спонсор команды, недоволен нынешним положением дел, поскольку клуб занимает только девятое место в РФПЛ после многомиллионных летних трат на футболистов и тренерский штаб, именно поэтому и были приняты кадровые решения.
Напомним, 1 марта «Рубин» возобновит сезон матчем кубка России против новосибирской «Сибири».
Кстати, накануне «рубиновцы» сыграли вничью в контрольном матче против норвежского «Сарпсборга». Встреча завершилась со счетом 0:0.
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