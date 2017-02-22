Стало известно имя нового гендиректора казанского «Рубина»

Экс-генеральный директор клуба Ильгиз Фахриев, который работал в должности гендиректора с ноября 2015 года, займет пост спортивного директора команды.

По данным «Спорт Экспресса», «Таиф», главный спонсор команды, недоволен нынешним положением дел, поскольку клуб занимает только девятое место в РФПЛ после многомиллионных летних трат на футболистов и тренерский штаб, именно поэтому и были приняты кадровые решения.

Напомним, 1 марта «Рубин» возобновит сезон матчем кубка России против новосибирской «Сибири».

Кстати, накануне «рубиновцы» сыграли вничью в контрольном матче против норвежского «Сарпсборга». Встреча завершилась со счетом 0:0.