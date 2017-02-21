Маркин: Взаимопонимание между болельщиками и РФС на хорошем уровне
МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Взаимопонимание между представителями российских фан- движений и руководством Российского футбольного союза находится на хорошем уровне. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.
Во вторник в Доме футбола состоялся совет болельщиков при президенте РФС Виталии Мутко.
«Мы пообщались с представителями фанатских движений, были представлены как ведущие клубы, так и не являющиеся лидерами. Мы послушали ребят, они поделились своими проблемами, высказали свои идеи и пожелания. Мы все это обязательно проанализируем. На сегодняшний день между руководством РФС и болельщиками есть взаимопонимание», — рассказал Маркин.
«Атмосфера была абсолютно дружеской, все высказывались искренне и откровенно, — продолжил Маркин. — Все заинтересованы в том, чтобы был налажен контакт, чтобы всем было комфортно. Те же фанаты понимают, что обеспечивать безопасность на трибунах должны в первую очередь они сами, а не правоохранительные органы».
Совета при президенте достаточно для диалога
Маркин отметил, что площадки в виде совета при президенте достаточно для продуктивного диалога с болельщиками. «Опыт создания Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) оказался неудачным, мы договорились о том, что сейчас нет смысла создавать
«Также многие вопросы мы сможем обсуждать и в рамках комитета по безопасности. После первого заседания мы говорили, что следующее будет не ранее, чем через три месяца, но судя по количеству вопросов, придется провести внеочередное заседание комитета», — сказал Маркин в заключение.
ВОБ было исключено из состава РФС 24 сентября прошлого года. Тогда говорилось, что организация, возглавляемая Александром Шпрыгиным, «подвела страну» во время чемпионата Европы, который прошел во Франции в
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