Маркин: взаимопонимание между болельщиками и РФС на хорошем уровне

Во вторник в Доме футбола состоялся совет болельщиков при президенте РФС Виталии Мутко.

«Мы пообщались с представителями фанатских движений, были представлены как ведущие клубы, так и не являющиеся лидерами. Мы послушали ребят, они поделились своими проблемами, высказали свои идеи и пожелания. Мы все это обязательно проанализируем. На сегодняшний день между руководством РФС и болельщиками есть взаимопонимание», — рассказал Маркин.

«Атмосфера была абсолютно дружеской, все высказывались искренне и откровенно, — продолжил Маркин. — Все заинтересованы в том, чтобы был налажен контакт, чтобы всем было комфортно. Те же фанаты понимают, что обеспечивать безопасность на трибунах должны в первую очередь они сами, а не правоохранительные органы».

Совета при президенте достаточно для диалога

Маркин отметил, что площадки в виде совета при президенте достаточно для продуктивного диалога с болельщиками. «Опыт создания Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) оказался неудачным, мы договорились о том, что сейчас нет смысла создавать какое-то новое фанатское объединение, тем более в виде юридического лица. На сегодня будет вполне достаточно площадки в виде совета при президенте. Собираться будем при необходимости, когда будут возникать какие-то вопросы», — подчеркнул собеседник ТАСС.

«Также многие вопросы мы сможем обсуждать и в рамках комитета по безопасности. После первого заседания мы говорили, что следующее будет не ранее, чем через три месяца, но судя по количеству вопросов, придется провести внеочередное заседание комитета», — сказал Маркин в заключение.