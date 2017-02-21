Болельщики: А Месси хотел бы видеть в «Барсе» Кокорина, Тарасова и Игбуна?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ИГОРЬ АКИНФЕЕВ: «В КИТАЙ БЫ НЕ ПОЕХАЛ НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ».

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что ни за что бы не переехал играть в чемпионат Китая. Также голкипер, который всю карьеру провел в армейском клубе, подчеркнул, что не видит себя в другой российской команде.

— В Китай я бы не поехал ни за какие деньги, — сказал Акинфеев в интервью bobsoccer.ru. — Тут даже выбора никакого не надо делать, денег не надо. В Китае был на сборах, не особо понравилось.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Игорь Акинфеев: "В Китай бы не поехал ни за какие деньги"<a href="https://t.co/Pd6Jx8JafP">https://t.co/Pd6Jx8JafP</a></p>— СЭ ЦСКА (@cska_se) <a href="https://twitter.com/cska_se/status/833628461835091968">20 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

GiantTemo: А нужен он китайцам, интересно!

Greyk: Да ладно!!! Все что не продается за деньги, продается-за большие деньги!!!

эстонский армеец: Хоть и болею за ЦСКА, но в ответе Акинфеева есть вопрос — звали ли вообще куда-нибудь из топ-20 Европы? И почему так «приклеился» к ЦСКА?

karlikf1: Не лукавь: «ни за какие деньги». Слышали мы это, читали и читаем регулярно, самых различных персонажей. За определенные деньги не только поедешь, пешком пойдешь. Другое дело, что не предлагали еще.

КЕРЖАКОВ И НОВОСЕЛЬЦЕВ ВЕРНУЛИСЬ В ОБЩУЮ ГРУППУ ИГРОКОВ «ЗЕНИТА».

Сегодня «Зенит» провел тренировку в рамках подготовки к домашней ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта», информирует пресс-служба невского клуба. К общей группе присоединились защитник Иван Новосельцев и нападающий Александр Кержаков, которые не принимали участие в третьем сборе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кержаков и Новосельцев вернулись в общую группу<a href="https://t.co/vrxR8tQ9fM">https://t.co/vrxR8tQ9fM</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/833659130221121537">20 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Serzheo: Наконец-то! Одолел уже Кришито в центре, это не его позиция. Не хватает Смольникова справа, что б Иваныч тоже в центре играл. Ну и впереди… Ленивый Кока — до свидания, ставьте Кержа, пользы явно будет больше. Ну и на подмену Дзюбе — вполне….

199: Наконец Луческу начинает умнеть. Но, к сожалению, поезд оставил дымок.

Lexx Luger: Капец, это утопия, Луческу все испортил, команды нет….

МЕССИ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ИЗ «БАРСЕЛОНЫ» УШЛИ ДИНЬ, МАТЬЕ И АНДРЕ ГОМИШ.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси недоволен положением дел в команде под руководством главного тренера Луиса Энрике, сообщает Don Balon. Аргентинец утверждает, что ему не нравится в одиночку приводить команду к успеху.

Форвард пока не подписал новый контракт с каталонским клубом и намерен поставить руководству ультиматум. Месси хочет, чтобы команду покинули Люка Динь, Жереми Матье и Андре Гомиш, пополнившие состав сине-гранатовых именно при Луисе Энрике. При выполнении этого условия пятикратный обладатель «Золотого мяча» готов вести переговоры о подписании нового соглашения.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Месси поставил ультиматум руководству "Барсы". Вот, кто должен уйти<a href="https://t.co/wLk0pH0PZ2">https://t.co/wLk0pH0PZ2</a> <a href="https://t.co/5pfJdNggp3">pic.twitter.com/5pfJdNggp3</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/833711946230796288">20 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Детлеф: Капризный мальчишка. Всегда бесил.

Ботаникум: Капризный или не капризный, но, по-моему, игроки типа Матье или Вермалена однозначно не соответствуют такому клубу, как «Барса».

Thomas_Boy: Поговаривают, что Месси хотел бы видеть в «Барселоне» Кокорина, Тарасова и Игбуна.

йа оршавен: А в тренеры Гамулу присмотрел.

П_о_в_а_р: Обожаю такое. З. Ы. Новый капитан Зенита заявил, что Лодыгин и Кокорин не соответствуют уровню команды и ему надоело в одиночку проигрывать Андерлехтам.

Tulupp: Может Месси играющим тренером стать? Неудачи Барсы и Аргентины — это капризы Месси. Надо заканчивать эту книгу и расставаться пока не поздно, пока цена заоблачна. Ставить жесткого тренера и делать ставку на Суареса Неймара и молодежь.

Излучение Промкооперации и Пищев: А где он был в прошлый вторник?

ЛЕТОМ ПСВ ГОТОВ ВОЗОБНОВИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ С «ЗЕНИТОМ» ПО ПРЕППЕРУ.

Технический директор ПСВ Марсел Брандс сообщил сегодня в интервью клубному телеканалу, что «Зенит» больше не обращался с предложениями по переходу полузащитника Дэйви Преппера.

— У нас никогда не было никакого окончательного соглашения с российским клубом, — отметил Брандс. — «Зенит» сделал предложение. Мы моментально ответили, что не собираемся продавать Дэйви зимой. Но можем вернуться к переговорам будущим летом. При этом мы сказали, что если «Зенит» очень хочет купить игрока сейчас, сумма трансфера должна быть выше. Второго предложения не последовало. И сам Преппер предпочел бы рассматривать варианты с переходом летом, а не посередине сезона.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Только в "СЭ"! Преппер еще может оказаться в "Зените" <a href="https://t.co/PWiaqJltBF">https://t.co/PWiaqJltBF</a> <a href="https://t.co/ayf7ENuUQI">pic.twitter.com/ayf7ENuUQI</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/833722944882929665">20 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Shpasic: Зенит летом табор бразильцев закупит, так что со своим Мистером Проппером будете сами сидеть.

Нубяшка: Я думаю не закупит, ибо бразиломана уже может быть не быть в клубе.

Slim Taller: До лета этот Пропеллер уже не нужен. В Кубок его не дозаявить, предсезонку не проходил, да еще переплачивать. Летом за 15 будут сами просить, что-бы купили.

Serzheo: А сколько ПСВ готов заплатить?