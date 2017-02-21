Болельщики: А Месси хотел бы видеть в «Барсе» Кокорина, Тарасова и Игбуна?
Слухи о то, что Лионель Месси выдвинул руководству клуба ультиматум с требованием расстаться с рядом игроков — одна из самых обсуждаемых тем понедельника.
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ИГОРЬ АКИНФЕЕВ: «В КИТАЙ БЫ НЕ ПОЕХАЛ НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ».
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что ни за что бы не переехал играть в чемпионат Китая. Также голкипер, который всю карьеру провел в армейском клубе, подчеркнул, что не видит себя в другой российской команде.
— В Китай я бы не поехал ни за какие деньги, — сказал Акинфеев в интервью bobsoccer.ru. — Тут даже выбора никакого не надо делать, денег не надо. В Китае был на сборах, не особо понравилось.
GiantTemo: А нужен он китайцам, интересно!
Greyk: Да ладно!!! Все что не продается за деньги,
эстонский армеец: Хоть и болею за ЦСКА, но в ответе Акинфеева есть вопрос — звали ли вообще
karlikf1: Не лукавь: «ни за какие деньги». Слышали мы это, читали и читаем регулярно, самых различных персонажей. За определенные деньги не только поедешь, пешком пойдешь. Другое дело, что не предлагали еще.
КЕРЖАКОВ И НОВОСЕЛЬЦЕВ ВЕРНУЛИСЬ В ОБЩУЮ ГРУППУ ИГРОКОВ «ЗЕНИТА».
Сегодня «Зенит» провел тренировку в рамках подготовки к домашней ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта», информирует
Serzheo:
199: Наконец Луческу начинает умнеть. Но, к сожалению, поезд оставил дымок.
Lexx Luger: Капец, это утопия, Луческу все испортил, команды нет….
МЕССИ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ИЗ «БАРСЕЛОНЫ» УШЛИ ДИНЬ, МАТЬЕ И АНДРЕ ГОМИШ.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси недоволен положением дел в команде под руководством главного тренера Луиса Энрике, сообщает Don Balon. Аргентинец утверждает, что ему не нравится в одиночку приводить команду к успеху.
Форвард пока не подписал новый контракт с каталонским клубом и намерен поставить руководству ультиматум. Месси хочет, чтобы команду покинули Люка Динь, Жереми Матье и Андре Гомиш, пополнившие состав
Детлеф: Капризный мальчишка. Всегда бесил.
Ботаникум: Капризный или не капризный, но,
Thomas_Boy: Поговаривают, что Месси хотел бы видеть в «Барселоне» Кокорина, Тарасова и Игбуна.
йа оршавен: А в тренеры Гамулу присмотрел.
П_о_в_а_р: Обожаю такое. З. Ы. Новый капитан Зенита заявил, что Лодыгин и Кокорин не соответствуют уровню команды и ему надоело в одиночку проигрывать Андерлехтам.
Tulupp: Может Месси играющим тренером стать? Неудачи Барсы и Аргентины — это капризы Месси. Надо заканчивать эту книгу и расставаться пока не поздно, пока цена заоблачна. Ставить жесткого тренера и делать ставку на Суареса Неймара и молодежь.
Излучение Промкооперации и Пищев: А где он был в прошлый вторник?
ЛЕТОМ ПСВ ГОТОВ ВОЗОБНОВИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ С «ЗЕНИТОМ» ПО ПРЕППЕРУ.
Технический директор ПСВ Марсел Брандс сообщил сегодня в интервью клубному телеканалу, что «Зенит» больше не обращался с предложениями по переходу полузащитника Дэйви Преппера.
— У нас никогда не было никакого окончательного соглашения с российским клубом, — отметил Брандс. — «Зенит» сделал предложение. Мы моментально ответили, что не собираемся продавать Дэйви зимой. Но можем вернуться к переговорам будущим летом. При этом мы сказали, что если «Зенит» очень хочет купить игрока сейчас, сумма трансфера должна быть выше. Второго предложения не последовало. И сам Преппер предпочел бы рассматривать варианты с переходом летом, а не посередине сезона.
Shpasic: Зенит летом табор бразильцев закупит, так что со своим Мистером Проппером будете сами сидеть.
Нубяшка: Я думаю не закупит, ибо бразиломана уже может быть не быть в клубе.
Slim Taller: До лета этот Пропеллер уже не нужен. В Кубок его не дозаявить, предсезонку не проходил, да еще переплачивать. Летом за 15 будут сами просить,
Serzheo: А сколько ПСВ готов заплатить?
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