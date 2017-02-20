Пять игроков «Рубина» попали в число самых высокооплачиваемых футболистов РФПЛ

Сообщается, что цифры, которые фигурируют в рейтинге, — это гарантированный годичный доход футболистов в миллионах евро, включающий в себя зарплату и подписной бонус.

Так, по данным Sports.ru, зарплаты полузащитников казанского «Рубина» Алекса Сонга и Янна Мвила составляют 4 миллиона евро в год, у Жонатаса — 3 миллиона евро, а хавбеки Гекдениз Карадениз и Максим Лестьенн получают по 2,5 миллиона евро в год.

Кстати, самые большие зарплаты у полузащитника «Зенита» Хави Гарсии и защитника «Локомотива» Ведрана Чорлука. Они получают по 4,5 миллиона евро в год.

Самые высокооплачиваемые футболисты РФПЛ:

Хави Гарсия («Зенит») — 4,5

Ведран Чорлука («Локомотив») — 4,5

Бранислав Иванович («Зенит») — 4,1

Алекс Сонг («Рубин») — 4

Янн Мвила («Рубин») — 4

Игорь Денисов («Локомотив») — 4

Куинси Промес («Спартак») — 3,8

Мануэл Фернандеш («Локомотив») — 3,8

Артем Дзюба («Зенит») — 3,6

Луис Адриано («Спартак») — 3,5

Данни («Зенит») — 3,4

Александр Кокорин («Зенит») — 3,3

Доменико Кришито («Зенит») — 3

Жулиано («Зенит») — 3

Жонатас («Рубин») — 3

Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 2,5

Гекдениз Карадениз («Рубин») — 2,5

Олег Шатов («Зенит») — 2,5

Николас Ломбертс («Зенит») — 2,5

Федор Смолов («Краснодар») — 2,5

Александр Самедов («Спартак») — 2,5

Максим Лестьенн («Рубин») — 2,5.