Пять игроков «Рубина» попали в число самых высокооплачиваемых футболистов РФПЛ
Пять игроков «Рубина» попали в число самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата России. Об этом пишет Sports.ru.
Сообщается, что цифры, которые фигурируют в рейтинге, — это гарантированный годичный доход футболистов в миллионах евро, включающий в себя зарплату и подписной бонус.
Так, по данным Sports.ru, зарплаты полузащитников казанского «Рубина» Алекса Сонга и Янна Мвила составляют 4 миллиона евро в год, у Жонатаса — 3 миллиона евро, а хавбеки Гекдениз Карадениз и Максим Лестьенн получают по 2,5 миллиона евро в год.
Кстати, самые большие зарплаты у полузащитника «Зенита» Хави Гарсии и защитника «Локомотива» Ведрана Чорлука. Они получают по 4,5 миллиона евро в год.
Самые высокооплачиваемые футболисты РФПЛ:
Хави Гарсия («Зенит») — 4,5
Ведран Чорлука («Локомотив») — 4,5
Бранислав Иванович («Зенит») — 4,1
Алекс Сонг («Рубин») — 4
Янн Мвила («Рубин») — 4
Игорь Денисов («Локомотив») — 4
Куинси Промес («Спартак») — 3,8
Мануэл Фернандеш («Локомотив») — 3,8
Артем Дзюба («Зенит») — 3,6
Луис Адриано («Спартак») — 3,5
Данни («Зенит») — 3,4
Александр Кокорин («Зенит») — 3,3
Доменико Кришито («Зенит») — 3
Жулиано («Зенит») — 3
Жонатас («Рубин») — 3
Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 2,5
Гекдениз Карадениз («Рубин») — 2,5
Олег Шатов («Зенит») — 2,5
Николас Ломбертс («Зенит») — 2,5
Федор Смолов («Краснодар») — 2,5
Александр Самедов («Спартак») — 2,5
Максим Лестьенн («Рубин») — 2,5.
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