«Урал» переименует трибуны домашней арены в честь прославленных футболистов клуба
Первой будет переименована фанатская трибуна В.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» дополнит буквенные названия трибун «СКБ-Банк Арены», теперь они будут носить фамилии легенд уральского футбольного клуба. Новые названия трибун выберут болельщики, сообщает
«Урал» принял решение дополнить существующие буквенные названия трибун стадиона именами прославленных ветеранов клуба. В течение ближайшего месяца все четыре трибуны домашней арены станут носить фамилии легенд свердловского футбола, героев, которые ковали славу уральского футбольного клуба. Имена, которые будут носить трибуны, выберут болельщики, — сказали в
Там также отметили, что первой будет переименована фанатская трибуна В.
«Среди номинантов для фанатской трибуны прославленные свердловские футболисты — Геннадий Епишин (установил рекорд результативности клуба в одном сезоне в 1967 году — 28 голов в чемпионате за 40 игр), лучший бомбардир в истории клуба Сергей Гаврилов и Владимир Голубев — рекордсмен среди вратарей по количеству проведенных в составе ФК “Урал” сезонов и игр», — добавили в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter