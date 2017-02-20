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https://sport.mail.ru/news/football/28837017/
20 февраля 2017, 14:34 | Футбол | ТАСС

«Урал» переименует трибуны домашней арены в честь прославленных футболистов клуба

Первой будет переименована фанатская трибуна В.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» дополнит буквенные названия трибун «СКБ-Банк Арены», теперь они будут носить фамилии легенд уральского футбольного клуба. Новые названия трибун выберут болельщики, сообщает пресс-служба «Урала».

«Урал» принял решение дополнить существующие буквенные названия трибун стадиона именами прославленных ветеранов клуба. В течение ближайшего месяца все четыре трибуны домашней арены станут носить фамилии легенд свердловского футбола, героев, которые ковали славу уральского футбольного клуба. Имена, которые будут носить трибуны, выберут болельщики, — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что первой будет переименована фанатская трибуна В.

«Среди номинантов для фанатской трибуны прославленные свердловские футболисты — Геннадий Епишин (установил рекорд результативности клуба в одном сезоне в 1967 году — 28 голов в чемпионате за 40 игр), лучший бомбардир в истории клуба Сергей Гаврилов и Владимир Голубев — рекордсмен среди вратарей по количеству проведенных в составе ФК “Урал” сезонов и игр», — добавили в пресс-службе.
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