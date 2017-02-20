«Урал» переименует трибуны домашней арены в честь прославленных футболистов клуба

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» дополнит буквенные названия трибун «СКБ-Банк Арены», теперь они будут носить фамилии легенд уральского футбольного клуба. Новые названия трибун выберут болельщики, сообщает пресс-служба «Урала».

«Урал» принял решение дополнить существующие буквенные названия трибун стадиона именами прославленных ветеранов клуба. В течение ближайшего месяца все четыре трибуны домашней арены станут носить фамилии легенд свердловского футбола, героев, которые ковали славу уральского футбольного клуба. Имена, которые будут носить трибуны, выберут болельщики, — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что первой будет переименована фанатская трибуна В.