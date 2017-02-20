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20 февраля 2017, 14:28 | Футбол | Onedivision.ru

Ялтинский «Рубин» выиграл у «Яунде»

«Рубин» одержал победу.

Открытый зимний Кубок КФС (сезон-2017). Группа «А».

«Рубин Ялта» — Yaounde II Academy (Камерун) — 2:1 (2:1).

Голы: Билялов, 29, Москаев, 45+1 — Mvaebeme, 2.

«Рубин Ялта»: Барсуков, Тарасенко, Ситников Е., Саблин, Гусев, Морев, Щуко, Москаев, Дзодзиев, Коржинский, Билялов.
Запасные: Волков, Высоцкий, Раимов, Царитов, Котюх, Тараилов.

Yaounde II Academy: Messina, Bekolo, Ebongue, Ernest, Noukeu, Nchout, Nbang, Mvaebeme, Bekol, Mboula, Abogo.
Запасные: Sama, Beyala, Nnanna, Penda, Tamounang, Ambassa.

Предупреждения: Саблин, 30, Билялов, 68, Тарасенко, 74, Ситников Е., 83 — Ambassa, 49, Abogo, 62.
Судья — Головко Богдан (Ялта).
20 февраля 2017 года. Нижняя Кутузовка, г. Алушта. Стадион «Н. Кутузовка». 100 зрителей.
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