Чемпионы 1990-х. Как сборная России кубок Легенд завоевала

Кубок Легенд — турнир поистине уникальный. Под одной крышей собираются звёзды, когда-то восхищавшие весь футбольный мир — Йенс Леманн, Франк де Бур, Манише, Юрий Джоркаефф, Марко Дельвеккио, Луиджи ди Бьяджо, Егор Титов и другие.



У некоторых из них сейчас даже нет времени заниматься футболом. Например, Симау Самброза переквалифицировался в журналиста и теперь трудится на португальском телевидении — ведёт свою программу. Гаиска Мендьета после завершения карьеры посвятил себя музыке и с тех пор в определённых кругах стал известен как DJ Mendieta. Кстати, в прошлом году перед финальным матчем Лиги чемпионов испанец сыграл пару сетов. Йенс Леманн занимается йогой и изучает книги по психологии, а Пауло Феррейра полностью погружён в работу в академии «Челси».



Тем не менее ветераны в течение двух дней показывали отличный футбол. Естественно, не на привычных скоростях, но с какой самоотдачей!



Кроме того, для футболистов этот турнир — хороший повод встретиться со старыми друзьями.



— Всегда приятно приезжать в Москву. Я первый раз участвую в этом турнире, но мне было очень интересно понять, что это такое. Было здорово встретиться со всеми, с кем я когда-то играл, — поделился впечатлениями Паулу Ферейрра. Пьер ван Хойдонк также остался доволен:



— Пожалуйста, в следующий раз попросите, чтобы все машины стояли в гараже. Из-за пробок так сложно было сюда добраться! — пошутил он. — Но вообще, организация турнира просто отличная. Для нас большое удовольствие приезжать сюда, встречаться. Мы и на вечеринку сходили, и в футбол поиграли. Всё просто супер!

Кубок Легенд. Итоги Кубка Легенд

1-е место — Россия

2-е место — Германия

3-е место — Португалия

4-е место — Нидерланды

5-е место — сборная звёзд

6-е место — Италия.

Лучший игрок турнира — Алексей Смертин

Лучший вратарь турнира — Йенс Леманн

Лучшие бомбардиры — Симау Самброза и Марко Райх (9 голов).