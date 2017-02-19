Чемпионы 1990-х. Как сборная России кубок Легенд завоевала
Девятая победа России, разгром Германии и секрет побед от Карпина. Моменты последнего дня Кубка Легенд.
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Видимо, что-то случилось...
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Кубок Легенд — турнир поистине уникальный. Под одной крышей собираются звёзды,
У некоторых из них сейчас даже нет времени заниматься футболом. Например, Симау Самброза переквалифицировался в журналиста и теперь трудится на португальском телевидении — ведёт свою программу. Гаиска Мендьета после завершения карьеры посвятил себя музыке и с тех пор в определённых кругах стал известен как DJ Mendieta. Кстати, в прошлом году перед финальным матчем Лиги чемпионов испанец сыграл пару сетов. Йенс Леманн занимается йогой и изучает книги по психологии, а Пауло Феррейра полностью погружён в работу в академии «Челси».
Тем не менее ветераны в течение двух дней показывали отличный футбол. Естественно, не на привычных скоростях, но с какой самоотдачей!
Кроме того, для футболистов этот турнир — хороший повод встретиться со старыми друзьями.
— Всегда приятно приезжать в Москву. Я первый раз участвую в этом турнире, но мне было очень интересно понять, что это такое. Было здорово встретиться со всеми, с кем я
— Пожалуйста, в следующий раз попросите, чтобы все машины стояли в гараже.
Кубок Легенд. Итоги Кубка Легенд
1-е место — Россия
2-е место — Германия
3-е место — Португалия
4-е место — Нидерланды
5-е место — сборная звёзд
6-е место — Италия.
Лучший игрок турнира — Алексей Смертин
Лучший вратарь турнира — Йенс Леманн
Лучшие бомбардиры — Симау Самброза и Марко Райх (9 голов).
Болельщики на трибунах в основном поддерживали сборную России, но нашлись и те, кто болел за португальцев. Во время матча за 3-е место, когда Нидерланды играли против Португалии, мужчина с огромным флагом и вымпелом звонко скандировал: «Пор-ту-гал!
Но особая атмосфера царила во время финального матча, в котором россияне соперничали с немцами. Дети из футбольной школы «Смена» не умолкали ни на минуту — подсказывали, подбадривали и гнали соотечественников вперёд. Финал получился довольно зрелищным. На первой же минуте Йенсу Леманну пришлось вынимать мяч из сетки — счёт открыл Алексей Смертин. Через 10 минут Россия вела уже со счётом 3:0 и пропустила только на последних секундах первого тайма. Во второй половине матча немцы оживились: боролись за мяч, перекрикивались и даже пытались давить на судью. А в
Валерий Карпин рассказал, почему сборная наших ветеранов побеждает из года в год.
— Секрет наших побед — это родные стены, подготовка и желание играть. Многие играют и после завершения карьеры, поэтому находятся в такой хорошей форме. А вот у ван Хойдонка немного другое мнение о возможности стать чемпионами.
— Когда Голландия выиграет этот турнир? Когда в нём не будет участвовать Россия! — посмеялся голландский футболист.
Конечно, такой вариант исключён, а вот расширение участников турнира вполне вероятно.
— Очень хотелось бы, что в следующем году Кубок Легенд приобрёл полноценный формат с участием всех остальных ведущих сборных мира, — поделился впечатлениями председатель совета директоров ОАО «РЖД» Аркадий Дворкович.
Это было бы действительно здорово. А что, вдруг к нам через
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