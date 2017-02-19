Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/28828205/
19 февраля 2017, 18:48 | Футбол | Р-Спорт

Сборная России разгромила команду Германии в финале «Кубка легенд»

МОСКВА, 19 фев — Р-Спорт. Сборная России по футболу разгромила команду Германии в финале международного турнира Кубок легенд имени Константина Еременко, который проходил в Москве.

Воскресный матч завершился победой россиян со счетом 8:2. Дубли в составе российской сборной оформили Алексей Смертин, Роман Широков и Дмитрий Аленичев, еще по одному мячу забили Евгений Алдонин и Константин Зырянов. У немцев отличились Марко Райх и Мариуш Вош.

Ранее в матче за третье место сборная Португалии со счетом 10:5 разгромила команду Нидерландов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Фигурист Траньков: рождение дочери – круче победы на Олимпиаде

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями