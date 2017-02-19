Сборная России разгромила команду Германии в финале «Кубка легенд»

Воскресный матч завершился победой россиян со счетом 8:2. Дубли в составе российской сборной оформили Алексей Смертин, Роман Широков и Дмитрий Аленичев, еще по одному мячу забили Евгений Алдонин и Константин Зырянов. У немцев отличились Марко Райх и Мариуш Вош.

Ранее в матче за третье место сборная Португалии со счетом 10:5 разгромила команду Нидерландов.