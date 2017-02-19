Сборная России разгромила команду Германии в финале «Кубка легенд»
МОСКВА, 19 фев —
Р-Спорт. Сборная России по футболу разгромила команду Германии в финале международного турнира Кубок легенд имени Константина Еременко, который проходил в Москве.
Воскресный матч завершился победой россиян со счетом 8:2. Дубли в составе российской сборной оформили Алексей Смертин, Роман Широков и Дмитрий Аленичев, еще по одному мячу забили Евгений Алдонин и Константин Зырянов. У немцев отличились Марко Райх и Мариуш Вош.
Ранее в матче за третье место сборная Португалии со счетом 10:5 разгромила команду Нидерландов.
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