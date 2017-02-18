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18 февраля 2017, 13:17 | Футбол | ТАСС

Сборная России обыграла команду Нидерландов в стартовом матче Кубка легенд

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная России переиграла команду Нидерландов в стартовом матче Кубка легенд по футболу имени Константина Еременко. Встреча завершилась со счетом 6:5.

В составе россиян, которых тренирует Валерий Гладилин, отличились Олег Корнаухов, Алексей Смертин, Егор Титов, Евгений Алдонин, Валерий Карпин и Константин Головской. У голландцев дублями отметились Майкл Молс и Пьер ван Хойдонк, еще один точный удар на счету Романо Деннебума.

Во второй встрече в группе россияне позднее в субботу встретятся со сборной звезд. В другой группе силами померятся команды Италии, Португалии и Германии.

Кубок легенд — турнир ветеранов (игроки старше 35 лет), который проводится ежегодно с 2009 года; с 2011 года турнир носит имя Константина Еременко. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа играется матч за 5-е место, за 3-е место и финал. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут. Победителем турнира неизменно становится сборная России.
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