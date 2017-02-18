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18—19 февраля в московском дворце спорта «Мегаспорт» проходит девятый розыгрыш международного турнира для ветеранов футбола Кубок легенд. Впервые он состоялся в 2009 году. Начиная с 2011-го соревнованиям было присвоено имя лучшего игрока в мини-футбол XX века Константина Еременко, который умер в марте 2010 года.

ТАСС рассказывает о российских и международных мероприятиях для ветеранов.

Матчи с участием звезд футбола в России

Самый простой повод организации встреч с участием звезд футбола прошлых лет — прощальный матч того или иного игрока. Так, в 2008 году в последней игре самого титулованного российского футболиста Дмитрия Аленичева встречались ветераны «Спартака» и мадридского «Реала» (в составе играли Эмилио Бутрагеньо, Хосе Эмилио Амависка и другие). Одним из главных гостей игры стал португальский тренер Жозе Моуринью, под руководством которого полузащитник выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:4.

Еще один вариант организации матча со звездами прошлого — выставочная игра на открытии нового стадиона. Например, в 2011 году в Грозном в первой игре на «Ахмат-Арене» на поле вышли команда «Кавказ» и сборная мира. В состав первой вошли глава Чечни Рамзан Кадыров и серебряный призер чемпионата Европы 1988 года Ринат Дасаев. Капитаном противоположной команды был легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона. Его партнерами по команде в тот вечер стали такие известные игроки, как Луиш Фигу, Франко Барези, Алессандро Костакурта, Иван Саморано, Фабьен Бартез, Жан-Пьер Папен, Робби Фаулер и другие. Команда «Кавказ» победила со счетом 5:2.

Другой пример ветеранского матча — тестовая игра на домашнем стадионе «Спартака», «Открытие-Арене», состоявшаяся в августе 2014 года. Тогда на поле вышли ветераны московского клуба, поделенные на две команды. «Красными» руководил тренерский дуэт Олега Романцева и Георгия Ярцева, «белых» возглавляли Никита Симонян и Вячеслав Егорович. За «красных», в частности, играли Ринат Дасаев, Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Егор Титов, а за «белых» — Руслан Нигматуллин, Юрий Ковтун, Владимир Бесчастных, Юрий Гаврилов.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «красных», ее посетили около 8000 человек.

Благотворительные матчи ветеранов футбола

Многие бывшие и действующие футболисты в разные годы неоднократно участвовали в благотворительных выставочных матчах по всему миру. Так, в октябре 2016 года в Риме состоялся Матч мира между командами чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны и победителя мирового первенства 2002 года Роналдиньо. Встреча прошла в рамках акции, благословленной Папой Римским Франциском. Средства, собранные от проведения игры, были направлены на гуманитарные цели.

В апреле 2015 года в Сент-Этьене прошел Матч против бедности, организованный двукратным чемпионом мира бразильцем Роналдо и победителем ЧМ-1998 и Евро-2000 французом Зинедином Зиданом. Выручка от игры была направлена на оказание помощи странам Западной Африки, которые пострадали от эпидемии вируса Эбола.

Инициатива ФИФА

Одним из пунктов программы Джанни Инфантино во время выборов президента Международной федерации футбола (ФИФА) в 2016 году, на которых он одержал победу, было создание сборной легенд ФИФА. Ее цель — продвижение социальной функции футбола по всему миру, организация матчей в разных странах, проведение специальных форумов.

Так, в начале января 2017 года в Цюрихе на поле штаб-квартиры ФИФА состоялся мини-турнир с участием четырех команд, составленных из известных игроков, представительниц женского футбола и членов совета ФИФА.

Турниры в других видах спорта

Если говорить о соревнованиях среди ветеранов, одним из лидеров в этом аспекте является хоккей. Турнир «Лига легенд мирового хоккея», организованный при поддержке Международной федерации хоккея (IIHF), проводится среди звезд прошлых лет (возрастной ценз — от 45 лет). Так, в составе сборной России играют Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Александр Могильный и многие другие.

Победителем сезона-2015/16 стала именно российская команда, в решающем матче обыгравшая чехов со счетом 8:5.

В 2016 году в Подмосковье в клубе бывшего президента Олимпийского комитета России (ОКР) Леонида Тягачева прошел Кубок легенд горнолыжного спорта. В соревнованиях участвовали чемпионы и призеры Олимпийских игр прошлых лет, победители мировых первенств и Кубка мира. Гонкам возрастных спортсменов предшествовали детские соревнования. Юных победителей наградил один из лидеров современного горнолыжного спорта Александр Хорошилов.

С 2010 по 2015 год в Москве проводился ветеранский турнир — Легенды тенниса. В разные годы в нем участвовали Евгений Кафельников, Марат Сафин, Горан Иванишевич, Бьорн Борг, Анастасия Мыскина, Вера Звонарева, Моника Селеш, Мартина Хингис и другие известные теннисисты.

В 2015 году впервые в истории Международная федерация плавания (FINA) объединила чемпионат мира по водным видам спорта и соревнования категории «мастерс». Это уникальное событие в Казани.

Андрей Михайлов