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18 февраля 2017, 13:09 | Футбол | ТАСС

Возраст — не помеха: Кубок легенд и другие турниры для ветеранов

ТАСС рассказывает о российском и международном опыте матчей для возрастных игроков, а также вспоминает ветеранские соревнования в других видах спорта.

Игроки сборной России Олег Карнаухов Сергей Кирьяков и Юрий Ковтун (слева направо) в финальном матче Международного футбольного турнира звезд Кубок легенд - 2016 имени Константина Еременко между сборными командами России и Франции на Малой спортивной арене Лужники в Москве. Увеличить
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18—19 февраля в московском дворце спорта «Мегаспорт» проходит девятый розыгрыш международного турнира для ветеранов футбола Кубок легенд. Впервые он состоялся в 2009 году. Начиная с 2011-го соревнованиям было присвоено имя лучшего игрока в мини-футбол XX века Константина Еременко, который умер в марте 2010 года.

ТАСС рассказывает о российских и международных мероприятиях для ветеранов.

Матчи с участием звезд футбола в России

© РИА "Новости"

Самый простой повод организации встреч с участием звезд футбола прошлых лет — прощальный матч того или иного игрока. Так, в 2008 году в последней игре самого титулованного российского футболиста Дмитрия Аленичева встречались ветераны «Спартака» и мадридского «Реала» (в составе играли Эмилио Бутрагеньо, Хосе Эмилио Амависка и другие). Одним из главных гостей игры стал португальский тренер Жозе Моуринью, под руководством которого полузащитник выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:4.

Еще один вариант организации матча со звездами прошлого — выставочная игра на открытии нового стадиона. Например, в 2011 году в Грозном в первой игре на «Ахмат-Арене» на поле вышли команда «Кавказ» и сборная мира. В состав первой вошли глава Чечни Рамзан Кадыров и серебряный призер чемпионата Европы 1988 года Ринат Дасаев. Капитаном противоположной команды был легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона. Его партнерами по команде в тот вечер стали такие известные игроки, как Луиш Фигу, Франко Барези, Алессандро Костакурта, Иван Саморано, Фабьен Бартез, Жан-Пьер Папен, Робби Фаулер и другие. Команда «Кавказ» победила со счетом 5:2.

Другой пример ветеранского матча — тестовая игра на домашнем стадионе «Спартака», «Открытие-Арене», состоявшаяся в августе 2014 года. Тогда на поле вышли ветераны московского клуба, поделенные на две команды. «Красными» руководил тренерский дуэт Олега Романцева и Георгия Ярцева, «белых» возглавляли Никита Симонян и Вячеслав Егорович. За «красных», в частности, играли Ринат Дасаев, Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Егор Титов, а за «белых» — Руслан Нигматуллин, Юрий Ковтун, Владимир Бесчастных, Юрий Гаврилов.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «красных», ее посетили около 8000 человек.

Благотворительные матчи ветеранов футбола

© Reuters

Многие бывшие и действующие футболисты в разные годы неоднократно участвовали в благотворительных выставочных матчах по всему миру. Так, в октябре 2016 года в Риме состоялся Матч мира между командами чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны и победителя мирового первенства 2002 года Роналдиньо. Встреча прошла в рамках акции, благословленной Папой Римским Франциском. Средства, собранные от проведения игры, были направлены на гуманитарные цели.

В апреле 2015 года в Сент-Этьене прошел Матч против бедности, организованный двукратным чемпионом мира бразильцем Роналдо и победителем ЧМ-1998 и Евро-2000 французом Зинедином Зиданом. Выручка от игры была направлена на оказание помощи странам Западной Африки, которые пострадали от эпидемии вируса Эбола.

Инициатива ФИФА

© Reuters

Одним из пунктов программы Джанни Инфантино во время выборов президента Международной федерации футбола (ФИФА) в 2016 году, на которых он одержал победу, было создание сборной легенд ФИФА. Ее цель — продвижение социальной функции футбола по всему миру, организация матчей в разных странах, проведение специальных форумов.

Так, в начале января 2017 года в Цюрихе на поле штаб-квартиры ФИФА состоялся мини-турнир с участием четырех команд, составленных из известных игроков, представительниц женского футбола и членов совета ФИФА.

Турниры в других видах спорта

© РИА "Новости"

Если говорить о соревнованиях среди ветеранов, одним из лидеров в этом аспекте является хоккей. Турнир «Лига легенд мирового хоккея», организованный при поддержке Международной федерации хоккея (IIHF), проводится среди звезд прошлых лет (возрастной ценз — от 45 лет). Так, в составе сборной России играют Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Александр Могильный и многие другие.

Победителем сезона-2015/16 стала именно российская команда, в решающем матче обыгравшая чехов со счетом 8:5.

В 2016 году в Подмосковье в клубе бывшего президента Олимпийского комитета России (ОКР) Леонида Тягачева прошел Кубок легенд горнолыжного спорта. В соревнованиях участвовали чемпионы и призеры Олимпийских игр прошлых лет, победители мировых первенств и Кубка мира. Гонкам возрастных спортсменов предшествовали детские соревнования. Юных победителей наградил один из лидеров современного горнолыжного спорта Александр Хорошилов.

С 2010 по 2015 год в Москве проводился ветеранский турнир — Легенды тенниса. В разные годы в нем участвовали Евгений Кафельников, Марат Сафин, Горан Иванишевич, Бьорн Борг, Анастасия Мыскина, Вера Звонарева, Моника Селеш, Мартина Хингис и другие известные теннисисты.

В 2015 году впервые в истории Международная федерация плавания (FINA) объединила чемпионат мира по водным видам спорта и соревнования категории «мастерс». Это уникальное событие в Казани.

Андрей Михайлов
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