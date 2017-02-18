Возраст — не помеха: Кубок легенд и другие турниры для ветеранов
ТАСС рассказывает о российском и международном опыте матчей для возрастных игроков, а также вспоминает ветеранские соревнования в других видах спорта.
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ТАСС рассказывает о российских и международных мероприятиях для ветеранов.
Матчи с участием звезд футбола в России
Самый простой повод организации встреч с участием звезд футбола прошлых лет — прощальный матч того или иного игрока. Так, в 2008 году в последней игре самого титулованного российского футболиста Дмитрия Аленичева встречались ветераны «Спартака» и мадридского «Реала» (в составе играли Эмилио Бутрагеньо, Хосе Эмилио Амависка и другие). Одним из главных гостей игры стал португальский тренер Жозе Моуринью, под руководством которого полузащитник выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:4.
Еще один вариант организации матча со звездами прошлого — выставочная игра на открытии нового стадиона. Например, в 2011 году в Грозном в первой игре на «Ахмат-Арене» на поле вышли команда «Кавказ» и сборная мира. В состав первой вошли глава Чечни Рамзан Кадыров и серебряный призер чемпионата Европы 1988 года Ринат Дасаев. Капитаном противоположной команды был легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона. Его партнерами по команде в тот вечер стали такие известные игроки, как Луиш Фигу, Франко Барези, Алессандро Костакурта, Иван Саморано, Фабьен Бартез,
Другой пример ветеранского матча — тестовая игра на домашнем стадионе «Спартака», «Открытие-Арене», состоявшаяся в августе 2014 года. Тогда на поле вышли ветераны московского клуба, поделенные на две команды. «Красными» руководил тренерский дуэт Олега Романцева и Георгия Ярцева, «белых» возглавляли Никита Симонян и Вячеслав Егорович. За «красных», в частности, играли Ринат Дасаев, Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Егор Титов, а за «белых» — Руслан Нигматуллин, Юрий Ковтун, Владимир Бесчастных, Юрий Гаврилов.
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «красных», ее посетили около 8000 человек.
Благотворительные матчи ветеранов футбола
Многие бывшие и действующие футболисты в разные годы неоднократно участвовали в благотворительных выставочных матчах по всему миру. Так, в октябре 2016 года в Риме состоялся Матч мира между командами чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны и победителя мирового первенства 2002 года Роналдиньо. Встреча прошла в рамках акции, благословленной Папой Римским Франциском. Средства, собранные от проведения игры, были направлены на гуманитарные цели.
В апреле 2015 года в
Инициатива ФИФА
Одним из пунктов программы Джанни Инфантино во время выборов президента Международной федерации футбола (ФИФА) в 2016 году, на которых он одержал победу, было создание сборной легенд ФИФА. Ее цель — продвижение социальной функции футбола по всему миру, организация матчей в разных странах, проведение специальных форумов.
Так, в начале января 2017 года в Цюрихе на поле
Турниры в других видах спорта
Если говорить о соревнованиях среди ветеранов, одним из лидеров в этом аспекте является хоккей. Турнир «Лига легенд мирового хоккея», организованный при поддержке Международной федерации хоккея (IIHF), проводится среди звезд прошлых лет (возрастной ценз — от 45 лет). Так, в составе сборной России играют Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Александр Могильный и многие другие.
Победителем сезона-2015/16 стала именно российская команда, в решающем матче обыгравшая чехов со счетом 8:5.
В 2016 году в Подмосковье в клубе бывшего президента Олимпийского комитета России (ОКР) Леонида Тягачева прошел Кубок легенд горнолыжного спорта. В соревнованиях участвовали чемпионы и призеры Олимпийских игр прошлых лет, победители мировых первенств и Кубка мира. Гонкам возрастных спортсменов предшествовали детские соревнования. Юных победителей наградил один из лидеров современного горнолыжного спорта Александр Хорошилов.
С 2010 по 2015 год в Москве проводился ветеранский турнир — Легенды тенниса. В разные годы в нем участвовали Евгений Кафельников, Марат Сафин, Горан Иванишевич, Бьорн Борг, Анастасия Мыскина, Вера Звонарева, Моника Селеш, Мартина Хингис и другие известные теннисисты.
В 2015 году впервые в истории Международная федерация плавания (FINA) объединила чемпионат мира по водным видам спорта и соревнования категории «мастерс». Это уникальное событие в Казани.
Андрей Михайлов
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