«Ростов» стал лидером в рейтинге УЕФА среди российских клубов

Далее в рейтинге среди российских клубов идут «Краснодар» (10,5), «Зенит» (10,0), ЦСКА (7,0), «Спартак» (0,5).

Победа «Ростова» над «Спартой» (4:0), а также выигрыш «Краснодара» у турецкого «Фенербахче» (1:0) позволили России подняться на одну строчку вверх в таблице коэффициентов УЕФА: сейчас наша страна занимает шестое место, опережая Португалию.

Таблица коэффициентов УЕФА сезона-2016/17 определяет представительство стран в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне 2018/19.