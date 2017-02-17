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https://sport.mail.ru/news/football/28813400/
17 февраля 2017, 17:48 | Футбол | Городской репортер

«Ростов» стал лидером в рейтинге УЕФА среди российских клубов

ФК «Ростов» после победы на чешской «Спартой» в матче 1/16 финала Лиги Европы набрал 13 очков в таблице коэффициентов УЕФА и подтвердил свое лидерство среди российских команд.

Далее в рейтинге среди российских клубов идут «Краснодар» (10,5), «Зенит» (10,0), ЦСКА (7,0), «Спартак» (0,5).

Победа «Ростова» над «Спартой» (4:0), а также выигрыш «Краснодара» у турецкого «Фенербахче» (1:0) позволили России подняться на одну строчку вверх в таблице коэффициентов УЕФА: сейчас наша страна занимает шестое место, опережая Португалию.

Таблица коэффициентов УЕФА сезона-2016/17 определяет представительство стран в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне 2018/19.
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