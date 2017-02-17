Спортивным директором ФК «Урал» стал Евгений Алхимов
Екатеринбург. 17 февраля.
ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Футбольный клуб «Урал» объявил о назначении спортивного директора, сообщается на сайте клуба.
«Спортивным директором “Урала” назначен Евгений Алхимов. Сегодня Евгений Валерьевич приступил к работе в клубе», — говорится в сообщении.
Е. Алхимов играл в составе «Урала» с 2006 по 2008 годы и за это время забил 30 мячей. Также с 2013 по 2015 годы он работал в
«Задача, которая передо мной поставлена: контроль команды, всего, что с ней связано. Не так много времени остается до закрытия трансферного окна. Нам надо понимать, какие позиции требуют усиления, и где мы можем еще укрепиться, чтобы добиться нужного турнирного результата», — приводятся в
Ранее сообщалось, что в конце января спортивный директор ФК «Урал» Рохус Шох покинул свой пост.
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