Спортивным директором ФК «Урал» стал Евгений Алхимов

«Спортивным директором “Урала” назначен Евгений Алхимов. Сегодня Евгений Валерьевич приступил к работе в клубе», — говорится в сообщении.

Е. Алхимов играл в составе «Урала» с 2006 по 2008 годы и за это время забил 30 мячей. Также с 2013 по 2015 годы он работал в селекционно-аналитическом отделе клуба, сначала на должности специалиста, а затем и руководителя отдела. В конце 2015 года Е. Алхимов был назначен генеральным директором ФК «Чита».

«Задача, которая передо мной поставлена: контроль команды, всего, что с ней связано. Не так много времени остается до закрытия трансферного окна. Нам надо понимать, какие позиции требуют усиления, и где мы можем еще укрепиться, чтобы добиться нужного турнирного результата», — приводятся в пресс-релизе слова Е. Алхимова.

Ранее сообщалось, что в конце января спортивный директор ФК «Урал» Рохус Шох покинул свой пост.