ФК «Ростов» одержал самую крупную победу, выступая в еврокубках

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Матч прошёл вечером 16 февраля на стадионе «Олимп-2» при восьми градусах мороза. Поддержать команду по протоколу пришло шесть с половиной тысячи зрителей, это номинально полстадиона. Но после перерыва трибуны были заполнены практически полностью.

Тот, кто не испугался мороза и посетил игру, — не прогадал. Произошедшее можно назвать — «отбивная по-пражски», хозяева безоговорочно разгромили приезжую команду.

Уже в первом тайме россияне забили три гола. На 15-й минуте словенский защитник Миха Мевля открыл счёт, ударом головой.

Далее случился эпизод, повлиявший на весь ход поединка. За второе предупреждение футболисту гостей Конате показали красную карточку. Оставшись в меньшинстве «Спарта» расклеилась.

На 37-й минуте игрок сборной России Дмитрий Полоз удвоил результат, а на 40-й минуте эквадорский легионер Кристиан Нобоа отправил пражан в глубокий нокаут, забив ещё раз. На этом хозяева не успокоились. Вышедший на замену после перерыва иранский нападающий Сердар Азмун установил окончательный счёт — (4:0).

Это самая крупная победа ФК «Ростов» за всю историю выступлений в еврокубках. Ответная игра состоится 23 февраля в Праге.

Главный тренер ФК «Ростов» Иван Данильянц: «Мы были быстрее соперника и лучше реализовывали моменты, несмотря на середину февраля. Но не надо терять землю под ногами. Впереди ответная встреча, которая таит в себе угрозу».