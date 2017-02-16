ФК «Ростов» передал в аренду Саида Эззатоллахи и Максима Григорьева

«На их позиции у нас есть ребята, на которых мы рассчитываем больше. Не совсем правильно держать игроков и не давать им играть. Например, Григорьев хочет восстановить свою былую форму, которая была до травмы. Принято решение отпустить их, чтобы они получали практику. Мы ждем этих футболистов летом», — сказал Иван Данильянц.

Напомним, 16 февраля ФК «Ростов» играет против чешской «Спарты» в Лиге Европы.