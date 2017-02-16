Футболистки красноярского «Енисея» сыграют в Высшей лиге Чемпионата России

Красноярская женская футбольная команда «Енисей» сыграет в Высшей лиге чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта края.

Спортсменки завоевали право выступать в Высшей лиге, заняв второе место в первенстве России команд первого дивизиона. Лишь в одном матче сибирячки уступили «Дончанке» из Азова. Кстати, в прошлом сезоне наши девушки забили более ста голов. Автором юбилейного гола стала Валентина Жукова.

«Мы получили поддержку от губернатора и министерства спорта, поэтому решение будет воплощено в жизнь. Одно дело играть в дивизионе, где наши девчонки отгружают по 8−10 мячей соперникам, и другое дело и играть в Высшей лиге, где совсем другой футбол. Будет непросто, но нужно стремиться к максимальному результату, иначе, зачем это все нужно», — комментирует Денис Рубцов, директор ФК «Енисей».