Дик Адвокат: Может, в мое время у России тренеры были лучше?

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— Когда вы возглавили «Фенербахче», многие удивились. Как все складывается?

— Неплохо. Но проблема всегда одна и та же. Когда приехал в «Зенит», тоже столкнулся с этим. Мне дали готовую команду, которую собирали другие люди. Всегда лучше, когда ты сам участвуешь в комплектовании. Берешь футболистов в соответствии со своими идеями и целями. Называешь конкретных игроков на конкретные позиции. Пробуешь. С кем-то прощаешься. Это долгий процесс, но в «Фенербахче» не было возможности его начинать. Прыгай — и вперед. Здесь я пришел в команду Перейры. В «Зените» — в команду Петржелы.

— Но в Петербурге у вас было немало полномочий.

— Да. Правда, все перемены производил на ходу. Но в целом соглашусь. Было полегче. Помогало хорошее взаимопонимание с господином Фурсенко. Он поддерживал меня и позволял менять состав так, как я считал нужным. Поэтому довольно скоро расстался со многими футболистами. Просто говорил человеку: извини, ты недостаточно хорош, мы прощаемся. И все — никаких проблем. Только так можно построить команду. Но для этого нужно время. Сейчас мне 69, времени не очень много.

— Тем не менее «Фенербахче» вами доволен…

— Да, предложил продлить контракт еще на год.

— А вы?

— Думаю пока. Согласия еще не дал.

— Почему? Разве это не хорошее место работы?

— «Фенербахче» — великий клуб. Это действительно так — с историей, традициями, мощными возможностями. Но в жизни наступает момент, когда пора подумать о семье.

— В каком смысле? Разве вы мало зарабатываете?

— Нормально, но я совсем не вижу близких.

— В 69 лет вы прыгаете с головой в бурлящий чемпионат, в команду с безумными фанатами, которые всегда требуют чемпионства. Откуда столько сил?

— Вы знаете, не люблю юлить. По уровню амбиций «Фенербахче» — один из самых требовательных клубов, где я работал. Здесь очень интересный чемпионат с жесточайшим соперничеством — только в Стамбуле пять команд, а это как минимум восемь дерби за сезон. Атмосфера на стадионах — не мне рассказывать. В общем, все нравится. Но при этом понимаю, что стоило ввязываться в эту игру чуть раньше.

— Сейчас готовы ввязаться в какой-нибудь проект с самого начала или хватит?

— Если отвечу, вы поймете, что отвечу «Фенербахче»! А серьезно не решил еще по поводу будущего. В марте скажу точно.

— После «Сандерленда», где вы дважды подавали в отставку, я подумал, что футбол вам, честно говоря, надоел.

— Нет, нет! Там была своя история. С удовольствием принял предложение из «Сандерленда», хотя клуб стоял на вылет. Но мы остались в премьер-лиге вопреки всем ожиданиям, и мне предложили новый контракт — на невероятных условиях! Класс, работаем дальше. Но очень скоро понял, что нет — не работаем.

— Почему?

— Клуб не хотел идти вперед, а оставаться на том же уровне мне было неинтересно. Мы говорили об этом с руководством, вроде бы пришли к общему мнению, но в действительности ничего не поменялось. Хотелось какого-то развития. Мы же топтались на месте. В итоге через пару месяцев просто сказал: не надо денег, ухожу. Так было лучше.

— То есть не считаете Англию ошибкой?

— Ни в коем случае.

— Когда заходит речь о России, какая у вас первая ассоциация — «Зенит» или сборная?

— «Зенит». Потому что это невероятная история. Из ничего, повторяю — из ничего мы сделали чемпионскую команду, победителя Кубка УЕФА и Суперкубка Европы. Да, у нас были хорошие возможности, но разве только у нас?

— У вас — особенно.

— Кто мешал другим клубам пригласить Широкова? Почему никто, кроме нас, не поставил на Зырянова? Разве их кто-то считал звездами мирового уровня? Нет. Мы не заваливали рынок деньгами, вели кропотливую работу, тщательно проводили селекцию, в том числе и внутреннюю. Ярчайший пример — Денисов. Короче говоря, это был новый проект, без всяких гарантий успеха.

— Успех получился оглушительным.

— Только за такой надо платить, лучшие игроки стали нас покидать. Это естественный процесс, но я хотел лидеров кем-то заменить. Говорил об этом руководству, и не раз. Со мной соглашались, а потом просто уволили. Под нового тренера купили игроков на десятки миллионов.

— Вы тогда крепко обиделись?

— Это было странно. Мне казалось, многое сделал для «Зенита». Да, мы вместе вывели клуб на совершенно новый уровень. Но я — важная часть этого «мы» и потому заслужил уважения. Мне же просто позвонил Дюков и сухо сообщил: «Дик, совет директоров тебя уволил». Черт возьми, я заслужил, чтобы мне это сказали в лицо!

НА ЕURО-2012 В КОМАНДЕ БЫЛА ОТЛИЧНАЯ АТМОСФЕРА

— Следите за успехами нашей сборной?

— Конечно. Знаю тренера, многих игроков. Мне интересен российский футбол. Даже несмотря на то, как я его покинул.

— Неприятно вспоминать?

— Послушайте, много раз это говорил, но скажу еще раз, потому что считаю важным: мне пообещали, что мы решим вопрос с продлением контракта до чемпионата Европы. Был назван конкретный месяц — апрель. Таков был уговор. А потом условия поменялись. Когда договоренности оказались нарушенными, согласился прийти в ПСВ, который до этого уговаривал меня несколько месяцев.

— «Адвокат после непродления контракта потерял мотивацию, футболисты это почувствовали и играли спустя рукава» — такова одна из версий неудачи на Еuro-2012.

— Чушь. В команде была отличная атмосфера. Нам просто не повезло в одном матче. Вы же помните — разгромили Чехию, после чего все говорили только о России. Потом сыграли вничью с хозяевами турнира на враждебном для нас стадионе. Начало было отличным. Но Греция стала недоразумением. Один удар отправил нас домой. Обидно. Эта сборная была способна на многое.

— Вас ругали за четыре очка. Через два года Капелло разгромили за два очка в Бразилии. Слуцкий в 2016-м набрал всего одно. В чем причина деградации?

— Может, в мое время в России работали более классные тренеры?

АНЮКОВ СКАЗАЛ: «А ТЫ МНЕ НЕ ДРУГ»

— Еurо-2012 убил Аршавина как футболиста. Почему?

— Это ваше мнение. Я бы не стал говорить так однозначно. На мой взгляд, Андрей достоин гораздо большего уважения в России. Странно, что в других странах его, кажется, уважают даже больше. Если вы в Европе попадете в приличное футбольное общество и скажете слово «Россия», вам тут же ответят «Аршавин». Это главная ассоциация европейского человека с российским футболом. Он был невероятно популярен за границей. Почему? Наверное, не из-за того, что просто симпатичный парень. Его признали за талант и мастерство. Эта популярность о чем-то говорит.

— Николас Ломбертс не так давно сказал: «Дик — отличный тренер. Я был молод, а он был мне как дедушка. Давал советы, помогал». У вас есть футболисты, к кому относитесь как к детям или даже внукам?

— Знаете, я всегда стараюсь держать дистанцию с игроками. Но эмоции иногда берут верх. Если вы спросите обо мне Денисова, могу легко представить, что он скажет. Как я его доставал поначалу: «Ты лентяй!» «Ты плохо работаешь!» Господи, да он мог убить меня! И был бы прав, наверное. Я был злым дядькой. Но он вытерпел и, думаю, не пожалел. Точнее — не думаю, а знаю. Когда я возглавил сборную России, Денисов один из первых подошел ко мне и сказал: «Я очень рад, что вы стали нашим тренером, Дик». Было приятно.

— Денисов может сказать и по-другому. Черчесов — свидетель.

— Мне он ничего такого не говорил. Вообще, вся команда вела себя очень уважительно. Почти вся.

— Почти?

— Правый защитник, Анюков. Вот кто сложный персонаж. Очень болезненно на все реагировал. Как-то раз говорю ему: «Эй, парень, не кипятись, я — твой друг!» В ответ смотрит на меня исподлобья: «А я тебе — нет!» Вот красавец, да?

— С ума сойти.

— А я, говорит, не друг не тебе! Ха-ха. Ох, Анюков, колючий парень. Ну, ничего. Недавно ПСВ играл с «Зенитом», я зашел к ребятам в раздевалку, со всеми обнялся. С Сашей — тоже. Хороший футболист со своим мнением. Люблю таких.

— У вас сейчас такой — Робин ван Перси?

— Знаете, в моей тренерской карьере было столько звезд — начиная с Гуллита и ван Бастена, заканчивая ван Нистелроем. Повидал всякое. И думаю, что за много лет кое-чему очень хорошо научился.

— Чему же?

— Находить общий язык с самыми разными людьми, будь они простые работяги или звезды космического уровня.

— Тогда вы лучше всех знаете, зачем ван Перси показывал язык фанатам «Бешикташа», после чего получил трехматчевую дисквалификацию.

— Ван Перси — величайший представитель своего поколения и, кроме того, большой профессионал. Что бы он там ни показывал, у него есть куча других качеств, которые намного важнее. Это потрясающий футболист. В 33 года поддерживает высочайший уровень. К сожалению, он иногда думает, что ему гораздо меньше лет. Отсюда повреждения. Если бы ван Перси был всегда здоров, у «Фенербахче» в Турции просто не было бы конкурентов. Мы бы уже давно шли на первом месте. Робин не приехал с нами в Краснодар, но надеюсь, он сыграет в ответном матче.

— Что, кстати, думаете о «Краснодаре»?

— Хорошая команда, которая очень хочет, но никак пока не может пробиться в топ-клубы российской лиги. Я смотрел матчи на сборе в Испании, сделал выводы. Фаворита в игре нет. У «Краснодара» был долгий перерыв, а мы приехали на выезд в непривычный для нас климат.

— Состав «Краснодара» хорошо вам знаком.

— Конечно, со многими ребятами я работал, многих наблюдал. Выделю Смолова, это сейчас мой любимый игрок в России. О’кей, второй после Денисова. Талантливый форвард. До сих пор, правда, не понимаю, почему он тогда не остался в «Фейеноорде». В Голландии у него могло получиться.

— Почему же не получилось?

— Это лучше у него спросить.

— «Фенер» еще может стать чемпионом?

— Может, но будет сложно.

— Читаете, что про вас пишут турецкие газеты?

— Переводчик иногда рассказывает. Вроде тут неплохо ко мне относятся. Проблема болельщиков «Фенера» в том, что они хотят видеть в своей команде одних звезд. Я этого тоже хочу, но реальность несколько сложнее. Но если я это понимаю, то болельщики — не всегда.

— На каком языке разговариваете с Нойштедтером? По-немецки?

— И по-английски тоже. Хороший парень. Ему не очень повезло, что у нас есть Шкртел и Кьер. Очень мощные и авторитетные центральные защитники, выдержать конкуренцию с ними может далеко не каждый. Роман старается. В четверг у него, полагаю, будет шанс, потому что Шкртел не сыграет. Но надо думать и о будущем.

— Вы бы его взяли в сборную России?

— Конечно. Знаю, и Черчесов с ним говорил. Не знаю, правда, чем закончился разговор, но надеюсь, хорошо для Романа. Порой эксперименты сборной России меня удивляют. При том, что Кубок конфедераций начинается уже летом. Не пора ли определиться? Это мое мнение, никому его не навязываю.

— Разумеется.

— Эксперименты не могут продолжаться вечно.

ОДИНОЧЕСТВО И ЧЕМПИОНАТ МИРА В РОССИИ

— Что самое сложное для вас в работе в Турции?

— Одиночество. Я не скучаю на тренировках, мне интересно смотреть соперников и футболистов, я обожаю соревноваться. Но представьте — шесть вечера, я прихожу в отель, а впереди — целый вечер. Включаю телевизор, хорошо, если есть футбол. Читаю книги, слушаю музыку. И так — каждый день. К сожалению, жена не живет со мной в Стамбуле, она дома, и это тяжело. Я уже говорил, что в моем возрасте пора подумать о семье.

— Стамбул вас не покорил?

— Я даже толком не осмотрел его. Живу в азиатской части. Никуда из отеля не выезжаю, только на работу.

— То есть с Питером сравнить трудно.

— И не имеет смысла.

— Вы бы вернулись в Россию? Например, гостем на чемпионат мира?

— Почему же сразу гостем? Сколько лет Луческу — 71? И он работает в «Зените». А мне 69. Почему бы не приехать на чемпионат мира участником? Это реально. Впрочем. Я и так уже много наболтал. Сначала надо определиться с будущим здесь, в «Фенербахче».

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Краснодара.