Караваев может перейти в «Зенит»

По данным источника, руководство питерского клуба обратило внимание на игрока после недавнего контрольного матча «Зенита» со «Спартой» (0:2). Рыночная стоимость 21-летнего футболиста оценивается в 1 миллион евро.

С 2013 по 2016 год Караваев был игроком ЦСКА, после чего права на игрока были выкуплены «Спартой». В нынешнем сезоне 21-летний защитник провел 13 матчей в составе чешской команды, в которых забил два гола.