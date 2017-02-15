О’Коннор и ещё 5 футболистов, которых ловили на краже

Бывший игрок «Локомотива» Гарри О’Коннор вновь попал в неприятную историю — признан виновным в краже пиджака из магазина одежды. Вспоминаем другие случаи, когда футболисты попадались на воровстве.

Де Хеа и пончик, 2011 год

Сейчас де Хеа справедливо считается одним из сильнейших вратарей мира. Но в первый сезон в «МЮ» щуплый испанец выслушивал достаточно критики в свой адрес. Добила английскую общественность история о том, как 20-летний парень, получивший очень солидный контракт в топ-клубе, взял с витрины магазина Манчестера пончик, съел его и попытался выйти, не заплатив. Сам Давид объяснял, что между ним и продавцом произошло недопонимание, так как он очень плохо изъяснялся по-английски. По-английски он постарался и уйти. Не вышло — футболиста буквально поймали за руку на выходе. Конфликт уладили на месте. Единственным наказанием, которое понёс де Хеа, стал запрет на посещение магазинов сети сроком на два месяца. К слову, пончик стоил около полутора фунтов.



Игрок «Фрайбурга» и шампунь, 2011 год

Казалось бы, стандартная история, которая зачастую происходит в отелях различных категорий звёздности: из номеров пропали четыре бутылки шампуня, а на этаже сломался кулер с водой. Однако инцидент произошёл в Германии, а потому разбирательство было неизбежно. В ходе расследования выяснилось, что виноват во всём полузащитник остановившегося в кёльнском отеле «Фрайбурга» Ясин Абдессадки. Администрация гостиницы обязала клуб заплатить компенсацию, а сам «Фрайбург» на следующий день расторг с футболистом контракт.

Малиец и чемодан президента, 2012 год

В 2012 году португальская «Лейрия» испытывала серьёзные проблемы с финансированием — из-за задержки зарплат на четыре месяца 16 игроков отказались выходить на поле в выездном матче с «Фейренсе». Тренер подтянул несколько игроков из «молодёжки», но и их не хватило — в составе вышло всего восемь футболистов. Матч закончился поражением «Лейрии» (0:4), не спас команду даже будущий голкипер «Атлетико» Ян Облак. А самое интересное произошло до начала матча. Президент клуба Жоау Бартоломеу приехал на матч с чемоданом с шестью тысячами евро, обещав заплатить игрокам часть долгов по окончании матча. По его словам, полузащитник команды Кейта подкараулил его, выхватил у него чемодан из рук и прыгнул в автомобиль, который заранее ждал его неподалёку от входа в подтрибунные помещения стадиона. Интересно, что через несколько дней на клубном сайте было опубликовано заявление, что произошло недоразумение: никаких денег Кейта не крал и вскоре будет восстановлен в команде. Бартоломеу клуб покинул, а футболист даже принял участие в следующей игре с «Бенфикой». Правда, продолжал высказывать претензии за задержки зарплат и по окончании сезона клуб всё-таки покинул.

Колкер и сыр, 2013 год

В том, что Колкер человек как минимум неоднозначный, руководство «Локомотива» убедилось недавно. Хорошо, что случилось это до подписания контракта. Англичанин, находясь в нетрезвом виде на железнодорожной станции на юге Лондона, пытался побить прохожих, а на голову одного из них хотел водрузить временное ограждение. В итоге суд оштрафовал 25-летнего футболиста на 755 фунтов, плюс 99 на судебные издержки. Такая солидная сумма объясняется тем, что у Стивена уже были проблемы с законом. Самая комичная ситуация произошла с ним в 2013 году. Колкер пытался вынести из супермаркета 300 грамм сыра, не заплатив за него. Прибывшая полиция надела на подозреваемого наручники и лишь к вечеру выяснила, что вор — достаточно известный футболист, выступающий в АПЛ. Стивен отделался штрафом. К слову, сыр стоил 1,85 фунта стерлинга, в то время как за неделю в «КПР» Колкер получал 40 тысяч.



Уэйн Руни и сувениры, 2016 год

Уэйн Руни уже вписал своё имя в историю английского футбола, однако его репутацию кристально чистой не назовёшь никак. В марте прошлого года форвард «МЮ» вновь попал в неприятную историю. Камеры на стадионе «Уэмбли» зафиксировали, как Руни, приглашённый на боксёрский поединок, сразу после окончания боя в компании трёх друзей направился в комнату, где хранились подарки спонсоров для VIP-гостей. Уэйн заинтересовался подарками, стал изучать их, после чего взял пакет из-под мусора и положил туда несколько сувениров. Своё присутствие на видео Руни категорически отверг, поэтому дело быстро замяли.



О’Коннор и одежда, 2017 год

Гарри О’Коннор примерным поведением не славился никогда — в 2007 году футболиста «Бирмингема» поймали на допинге. Недавно с экс-форвардом «Локомотива» произошла не такая резонансная, но также неприятная история. Суд Эдинбурга выписал О’Коннору штраф в 200 фунтов за кражу пиджака из магазина одежды. Свою вину Гарри признал и активно сотрудничал со следствием, потому отделался небольшой суммой компенсации. Однако сам пиджак так и не вернул, потому должен будет заплатить ещё 700 фунтов. В настоящее время О’Коннор не имеет постоянного источника дохода, поэтому суд разрешил ему выплачивать необходимую сумму частями — по 100 фунтов стерлингов в месяц.



Бывает и такое

Не самая приятная история произошла с женой Павла Погребняка Марией. В марте 2016 девушка рассказала в своём «инстаграме», что один из охранников магазина довёл её до слёз.

«Пришла в магазин со своей тележкой купила продукты, а на меня набросился амбал. Выхватывал её из моих рук, говорил, что это телега из магазина. Орал, что я воровка. Словами не передать, как он меня унизил. А шла с таким весёлым настроением. Купила детишкам тортик. И тут на тебе. Довели до слёз. Не отпускали, тыкали. Ведь он сам видел, что на тележке написана секция и цвет абсолютно другой! Он наслаждался моими слезами и ещё больше давил», — написала Погребняк.

В результате в магазин прибежал консьерж дома, подтвердивший, что тележка в руках Марии принадлежит их дому. Однако извинений от охранника Мария так и не дождалась.