О’Коннор и ещё 5 футболистов, которых ловили на краже
Сыр, пончик, шампунь и другие вещи, которые приглянулись футболистам. Платить за них они сочли излишним.
Бывший игрок «Локомотива» Гарри О’Коннор вновь попал в неприятную историю — признан виновным в краже пиджака из магазина одежды. Вспоминаем другие случаи, когда футболисты попадались на воровстве.
Де Хеа и пончик, 2011 год
Сейчас де Хеа справедливо считается одним из сильнейших вратарей мира. Но в первый сезон в «МЮ» щуплый испанец выслушивал достаточно критики в свой адрес. Добила английскую общественность история о том, как 20-летний парень, получивший очень солидный контракт в
Игрок «Фрайбурга» и шампунь, 2011 год
Казалось бы, стандартная история, которая зачастую происходит в отелях различных категорий звёздности: из номеров пропали четыре бутылки шампуня, а на этаже сломался кулер с водой. Однако инцидент произошёл в Германии, а потому разбирательство было неизбежно. В ходе расследования выяснилось, что виноват во всём полузащитник остановившегося в кёльнском отеле «Фрайбурга» Ясин Абдессадки. Администрация гостиницы обязала клуб заплатить компенсацию, а сам «Фрайбург» на следующий день расторг с футболистом контракт.
Малиец и чемодан президента, 2012 год
В 2012 году португальская «Лейрия» испытывала серьёзные проблемы с финансированием —
Колкер и сыр, 2013 год
В том, что Колкер человек как минимум неоднозначный, руководство «Локомотива» убедилось недавно. Хорошо, что случилось это до подписания контракта. Англичанин, находясь в нетрезвом виде на железнодорожной станции на юге Лондона, пытался побить прохожих, а на голову одного из них хотел водрузить временное ограждение. В итоге суд оштрафовал 25-летнего футболиста на 755 фунтов, плюс 99 на судебные издержки. Такая солидная сумма объясняется тем, что у Стивена уже были проблемы с законом. Самая комичная ситуация произошла с ним в 2013 году. Колкер пытался вынести из супермаркета 300 грамм сыра, не заплатив за него. Прибывшая полиция надела на подозреваемого наручники и лишь к вечеру выяснила, что вор — достаточно известный футболист, выступающий в АПЛ. Стивен отделался штрафом. К слову, сыр стоил 1,85 фунта стерлинга, в то время как за неделю в «КПР» Колкер получал 40 тысяч.
Уэйн Руни и сувениры, 2016 год
Уэйн Руни уже вписал своё имя в историю английского футбола, однако его репутацию кристально чистой не назовёшь никак. В марте прошлого года форвард «МЮ» вновь попал в неприятную историю. Камеры на стадионе «Уэмбли» зафиксировали, как Руни, приглашённый на боксёрский поединок, сразу после окончания боя в компании трёх друзей направился в комнату, где хранились подарки спонсоров для
О’Коннор и одежда, 2017 год
Гарри О’Коннор примерным поведением не славился никогда — в 2007 году футболиста «Бирмингема» поймали на допинге. Недавно с
Бывает и такое
Не самая приятная история произошла с женой Павла Погребняка Марией. В марте 2016 девушка рассказала в своём «инстаграме», что один из охранников магазина довёл её до слёз.
«Пришла в магазин со своей тележкой купила продукты, а на меня набросился амбал. Выхватывал её из моих рук, говорил, что это телега из магазина. Орал, что я воровка. Словами не передать, как он меня унизил. А шла с таким весёлым настроением. Купила детишкам тортик. И тут на тебе. Довели до слёз. Не отпускали, тыкали. Ведь он сам видел, что на тележке написана секция и цвет абсолютно другой! Он наслаждался моими слезами и ещё больше давил», — написала Погребняк.
В результате в магазин прибежал консьерж дома, подтвердивший, что тележка в руках Марии принадлежит их дому. Однако извинений от охранника Мария так и не дождалась.
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