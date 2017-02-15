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15 февраля 2017, 13:52 | Футбол | ТАСС

Слуцкий не будет присутствовать на заседании комитета по этике РФС

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Леонид Слуцкий не будет присутствовать в среду на заседании комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), где будет рассмотрен эпизод с его высказыванием в адрес судей в эфире канала «Матч ТВ». Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.

Бывший главный тренер ЦСКА пропустит рассмотрение эпизода по поводу его высказываний в адрес судей в эфире Матч ТВ Увеличить
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«Мы прислали ему приглашение, но он сообщил, что в день заседания будет за границей, из-за чего не сможет на нем присутствовать», — сказал Андреев.

76-летний Андреев, являющийся почетным президентом Ассоциации мини-футбола России, возглавил комитет по этике РФС в ноябре.

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Слуцкий в программе канала «Матч ТВ» «Детский вопрос», вышедшей в эфир в июне 2016 года заявил, в частности, что «если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере, если это российский арбитр». В июле было инициировано рассмотрение слов Слуцкого комитетом по этике РФС. Слуцкий позже заявил, что он говорил в шутливой форме.
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