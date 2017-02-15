Слуцкий не будет присутствовать на заседании комитета по этике РФС

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы прислали ему приглашение, но он сообщил, что в день заседания будет за границей, из-за чего не сможет на нем присутствовать», — сказал Андреев.

76-летний Андреев, являющийся почетным президентом Ассоциации мини-футбола России, возглавил комитет по этике РФС в ноябре.

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Слуцкий в программе канала «Матч ТВ» «Детский вопрос», вышедшей в эфир в июне 2016 года заявил, в частности, что «если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере, если это российский арбитр». В июле было инициировано рассмотрение слов Слуцкого комитетом по этике РФС. Слуцкий позже заявил, что он говорил в шутливой форме.