Слуцкий не будет присутствовать на заседании комитета по этике РФС
МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Леонид Слуцкий не будет присутствовать в среду на заседании комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), где будет рассмотрен эпизод с его высказыванием в адрес судей в эфире канала «Матч ТВ». Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.
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«Мы прислали ему приглашение, но он сообщил, что в день заседания будет за границей,
76-летний Андреев, являющийся почетным президентом Ассоциации
Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Слуцкий в программе канала «Матч ТВ» «Детский вопрос», вышедшей в эфир в июне 2016 года заявил, в частности, что «если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере, если это российский арбитр». В июле было инициировано рассмотрение слов Слуцкого комитетом по этике РФС. Слуцкий позже заявил, что он говорил в шутливой форме.
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