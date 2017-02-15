Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/28783093/
15 февраля 2017, 15:50 | Футбол | ЮГА.ру

ФК «Фенербахче» призвал фанатов не вестись на провокации в матче с «Краснодаром»

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» обратился к своим болельщикам.

Стамбульцы на своем официальном сайте опубликовали обращение, в котором попросили фанатов отказаться от политических лозунгов и баннеров, не нарушать дисциплину и не выбегать на поле.

Также болельщикам рекомендовали не поддаваться на возможные провокации и сосредоточиться на поддержке команды, передает «Спорт-Экспресс».

Как сообщали Юга.ру, матч «Краснодар» — «Фенербахче» состоится 16 февраля, ответный поединок назначен на 22 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
26 июня

Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны

Путин попросил подумать о поправках в "пакет Яровой"

"Школа судебного репортера" пройдет в Краснодаре