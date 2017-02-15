ФК «Фенербахче» призвал фанатов не вестись на провокации в матче с «Краснодаром»

Стамбульцы на своем официальном сайте опубликовали обращение, в котором попросили фанатов отказаться от политических лозунгов и баннеров, не нарушать дисциплину и не выбегать на поле.

Также болельщикам рекомендовали не поддаваться на возможные провокации и сосредоточиться на поддержке команды, передает «Спорт-Экспресс».

Как сообщали Юга.ру, матч «Краснодар» — «Фенербахче» состоится 16 февраля, ответный поединок назначен на 22 февраля.