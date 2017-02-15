Болельщики: Дзюба поздравил Эмери первым или его опередил Карпин?
Сенсационный разгром «Барселоны» в Париже — самая обсуждаемая тема вторника.
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САКАЛА О ПЕРЕХОДЕ В «СПАРТАК»: «ЭТО НЕВЕРОЯТНО».
Новичок «Спартака» Фэшн Сакала, ранее выступавший в составе «Занако», намерен своей игрой за
— Это невероятно, но я уверен, что Бог отвечает на наши молитвы, — приводит Soka25east.com слова Сакалы. — Футболисты из Замбии редко проявляют себя в Европе, но я хочу доказать обратное. Мне хочется, чтобы на родине мной гордились. Сделаю все, чтобы показать себя с лучшей стороны.
Баламошка: Теперь в арсенале Спартака появится еще и магия Вуду.
CrazyAnimal: Федун, купи меня у жены, тысяч за 20 евриков. Я точно не хуже играть буду.
serenky25: Согласен за 1500 евро в месяц носить сетку с мячами и подавать надежды….
tarkys: Давай бразе, к нам едут, либо доигрывать, либо выигрывать, верим, что ты из первых.
Критик: Наследник Мукунки?
«ПСЖ» РАЗГРОМИЛ «БАРСЕЛОНУ» В ПАРИЖЕ.
«ПСЖ» на своем поле нанес крупное поражение «Барселоне» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Дубль оформил Анхель Ди Мария, по голу забили Юлиан Дракслер и Эдинсон Кавани. Любопытно, что аргентинец и уругваец смогли отличиться в свой день рождения.
Veron80: Давно так Барсу не возили.
Айртон: Вынос тела удался!)) ПСЖ можно поздравлять с выходом в ¼.)).
Овен0464: Тренеришко, пошел в поход за победой в ЛЧ?! Молодцы, Парижане! По моему не было у Барсы вообще ни одного шанса. А Месси разочаровал….
Slim Taller: Центр поля ПСЖ начисто выиграл. Худшим был крашеный.но его менять нельзя. Поэтому, ещё легко отделались.
Pablo75: Я бы выделил две вещи. С одной стороны, у Барсы просто слабая средняя линия. Вся эта молодежь ну нифига не заменяет Хавиньесту, не получается даже близко. С другой стороны, собственно атака в лице MSN… они не то чтобы стали слабее и разучились… у них явно психологическое
историк79: Загубил Эмери карьеру в Спартаке, пошел в поход за победой в ЛЧ?! Интересно, поздравил ли Дзюба Эмери первым или его опередили Карпин с Федуном?)))))))))))))))))).
«БЕНФИКА» ПОБЕДИЛА ДОРТМУНДСКУЮ «БОРУССИЮ».
«Бенфика» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов победила дортмундскую «Боруссию» со счетом 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте забил Константинос Митроглу. На 58-й минуте нападающий гостей
redgy: Боруссия в своем репертуаре, 1−10 по моментам, счет 1−0..
pravovernyj: Если так пойдет, России не видать 6го места в рейтинге, как хороших российских футболистов….
Басист: Ничего. Если от нас хотя бы две команды в 1/8 пробьются — все равно обойдем португалов.
Pablo75: Верим в Боруссию — 8:4 дома и порядок.
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