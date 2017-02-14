Ялтинский «Рубин» и «КФУ Бахчисарай» сыграли вничью

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Судейская бригада во главе со словаком Иваном Кружльяком обслужит первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и турецким «Фенербахче», сообщается на официальном сайте УЕФА.