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14 февраля 2017, 15:29 | Футбол | Onedivision.ru

Ялтинский «Рубин» и «КФУ Бахчисарай» сыграли вничью

В матче «Рубина» и «КФУ Бахчисарай» зафиксирована ничья.

Открытый зимний Кубок КФС (сезон-2017). Группа «А».

«Рубин Ялта» — «КФУ-Бахчисарай» — 1:1 (0:0).

Голы: Дзодзиев, 64 — Попов О., 81.

«Рубин Ялта»: Волков, Минеев, 64 — Попов О., Саблин, Жогин, Морев, Дзодзиев, Тараилов, Чуравцев, Коржинский, Билялов.
Запасные: Высоцкий, Гусев, Щуко, Царитов.

«КФУ-Бахчисарай»: Прокошин, Богач, Крещик, 64 — Попов О., 64 — Попов О., Кузьменко, Муратов, 64 — Попов О., Тимченко, Кашлак, Бровкин.
Запасные: 64 — Попов О., Недре, Кораблев, Лебедев, Проскунов, Сопин, Деребенец, Даниелян, Максимов..

Предупреждения: Дзодзиев, 15, Жогин, 30, Билялов, 64 — Бровкин, 15, Богач, 67, 64 — Попов О., 81.
Удаление: Билялов, 69 (повторное предупреждение).
Судья — Кораблев Денис (Керчь).

14 февраля 2017 года. Нижняя Кутузовка, г. Алушта. Стадион «Н. Кутузовка». 50 зрителей.
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