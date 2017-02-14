«Севастополь» разгромил камерунский «Яунде»
«Севастополь» победил со счетом 4:0.
Открытый зимний Кубок КФС (сезон-2017). Группа «А».
«Севастополь» — «Yaounde II Academy» (Камерун) — 4:0 (3:0).
Голы: Колесник, 3, Жабокрицкий, 14, Плешаков, 24, Прокопенко, 55.
«Севастополь»: Науменко, Колесник, Климентовский, Загребельный, Солович, Медведенко, Ференчак, Жабокрицкий, Прокопенко, Паныч, Плешаков.
Запасные: Бибченко, Скворцов, Дудов, Османов, Яблонский, Такулов, Витковский.
«Yaounde II Academy»: Messina, Ebongue, Abogo, Ernest, Mvaebeme, Noukeu, Tanouna, Mimong, Nboula, Nchout, Bekol.
Запасные: Beyala, Penda, Sana, Ambassa, Nnanna.
Предупреждения: Медведенко, 50 — Ebongue, 4, Ernest, 48, Ambassa, 73, Nnanna, 88.
Судья — Пономаренко Дмитрий (Джанкой).
14 февраля 2017 года. Новопавловка, Бахчисарайский
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