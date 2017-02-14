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14 февраля 2017, 15:28 | Футбол | Onedivision.ru

«Севастополь» разгромил камерунский «Яунде»

«Севастополь» победил со счетом 4:0.

Открытый зимний Кубок КФС (сезон-2017). Группа «А».

«Севастополь» — «Yaounde II Academy» (Камерун) — 4:0 (3:0).

Голы: Колесник, 3, Жабокрицкий, 14, Плешаков, 24, Прокопенко, 55.

«Севастополь»: Науменко, Колесник, Климентовский, Загребельный, Солович, Медведенко, Ференчак, Жабокрицкий, Прокопенко, Паныч, Плешаков.
Запасные: Бибченко, Скворцов, Дудов, Османов, Яблонский, Такулов, Витковский.

«Yaounde II Academy»: Messina, Ebongue, Abogo, Ernest, Mvaebeme, Noukeu, Tanouna, Mimong, Nboula, Nchout, Bekol.
Запасные: Beyala, Penda, Sana, Ambassa, Nnanna.

Предупреждения: Медведенко, 50 — Ebongue, 4, Ernest, 48, Ambassa, 73, Nnanna, 88.
Судья — Пономаренко Дмитрий (Джанкой).
14 февраля 2017 года. Новопавловка, Бахчисарайский р-н. СОК «Скиф». 150 зрителей.

Севастополь
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«КФУ-Бахчисарай» выиграл у «Севастополя»

Сегодня в Крыму стартовал открытый зимний Кубок КФС. В Новопавловке завершился матч-открытие турнира, в котором «КФУ-Бахчисарай» со счетом 4:3 выиграл у «Севастополя».
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