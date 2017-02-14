Казанский «Рубин» победил московский «Спартак» в контрольном матче

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Первые минуты лучше провел московский клуб. На 11 минуте счет открыл новичок «Спартака» Луис Адриано, головой замкнув навес Дениса Глушакова. Казанцы сравняли счет в середине первого тайма. На 24 минуте после удара Руслана Камболова вратарь «Спартака» Артем Ребров отбил мяч перед собой, а капитан «Рубина» Гекдениз Карадениз удачно сыграл на добивании. На 42 минуте Г. Карадениз выступил в роли ассистента — его пас внешней стороной стопы в гол превратил Янн Мвила.

Спустя 5 минут после начала второго тайма капитан казанцев вновь оказался в центре внимания — его подачей со штрафного удара воспользовался защитник «Рубина» Серхио Санчес. На 64 минуте спартаковцы сократили разрыв в счете — Ивелин Попов реализовал выход один на один. В самом конце игры победную точку поставил нападающий казанцев Максим Канунников. На 90 минуте форвард заработал пенальти и сам же его реализовал.