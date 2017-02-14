ФК «Кубань» запретили регистрировать новых игроков
Причиной решения РФС стала задолженность перед московским ФК «Спартак» по трансферному контракту о переходе футболиста Владимира Обухова.
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза решила удовлетворить заявление ФК «Спартак-Москва» и побудить ФК «Кубань» полностью выполнить свои финансовые обязательства. В качестве обеспечительной меры принято решение запретить краснодарскому клубу регистрировать новых футболистов. В случае исполнения обязательств запрет может быть снят, говорится в сообщении РФС.
«Кубань» также обязали погасить задолженность по зарплате перед футболистом Игорем Жураховским, с учетом процентов.
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