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https://sport.mail.ru/news/football/28762066/
14 февраля 2017, 10:45 | Футбол | Югополис

ФК «Кубань» запретили регистрировать новых игроков

Причиной решения РФС стала задолженность перед московским ФК «Спартак» по трансферному контракту о переходе футболиста Владимира Обухова.

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза решила удовлетворить заявление ФК «Спартак-Москва» и побудить ФК «Кубань» полностью выполнить свои финансовые обязательства. В качестве обеспечительной меры принято решение запретить краснодарскому клубу регистрировать новых футболистов. В случае исполнения обязательств запрет может быть снят, говорится в сообщении РФС.

«Кубань» также обязали погасить задолженность по зарплате перед футболистом Игорем Жураховским, с учетом процентов.
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