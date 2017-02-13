«Сокол» победил «Евпаторию»
«Евпатория» проиграла.
Открытый зимний Кубок КФС (сезон-2017). Группа «B».
«Евпатория» — «Сокол» (Саратов) — 0:1 (0:0).
Гол: Дергачев, 55.
«Евпатория»: Троцкий, Попович, Давидчук, Матвиенко, Култышев, Войтенко, Клочко, Эюпов, Алиев С., Нуридинов, Хомич.
Запасные: Балаган, Алиев С., Сгинухин, Музыка, Харченко, Ямлеханов, Борщ, Юдин, Опарин, Папырин.
«Сокол»: Федоров, Климов, Васянович, Ходырев, Магадиев, Хрущев, Платика, Мануковский, Дудолев, Галыш, Романенко.
Запасные: Сугробов, Паштов, Хохлов, Перченок, Дергачев, Бакланов, Стурки, Семенов, Пасько, Шпитальный.
Судья — Гринченко Владислав.
Предупреждения: Ямлеханов, 69, Войтенко, 90 — Пасько, 37, Галыш, 74, Паштов, 76.
13 февраля 2017 года. Евпатория. СК «Арена-Крым». 100 зрителей.
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