Валерий Газзаев: Лучше быть такой сильной, как Россия, чем слабыми, чтобы нас жалели

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Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, а сейчас депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев выступил на пресс-конференции в «Парламентской газете», где ответил на вопросы юных журналистов и молодых людей из Молодежного парламента. В общей сложности вопросов было 33 — от модератора, из зрительного зала, по видео и из соцсетей. Спецкор «СЭ» выбрал самые интересные ответы Газзаева.

— Какова, на ваш взгляд, динамика развития футбола в России?

— Ничего позитивного не вижу. Чтобы к нам пришли успехи, надо было готовиться! Но разве что-то было сделано? Неслучайно мы сейчас находимся в седьмом десятке рейтинга ФИФА. Тренеру национальной сборной приходится непросто, поскольку круг кандидатов ограничен. А ведь на чемпионате мира надо непременно выступить хорошо! Не просто выйти из группы. Задача-максимум для сборной — попасть в четверку сильнейших команд турнира.

— Как думаете, существует ли угроза, что у России отнимут ЧМ-2018 и Кубок конфедераций-2017?

— Не думаю, что могут отменить Кубок Конфедераций — уже определены участники, города, время начала матчей и так далее. Что касается чемпионата мира, то мы должны быть очень осторожными. Успокаиваться точно нельзя. Сейчас спортивная общественность испытывает напряжение в разных видах спорта. Россия — мощная держава, во многих видах спорта претендующая на самые высокие места. Западным спортивным чиновникам и спортсменам выгодно, когда конкурентов становится меньше. Отсюда всевозможные петиции и нападки в адрес наших атлетов, команд, федераций в разных видах спорта. Но я считаю так: уж лучше быть таким сильным, чем быть слабым, чтобы тебя жалели. В этой связи вспоминаю один момент во время работы в ЦСКА. Журналисты писали про нас: «не та игра», хотя команда шла на первом месте. Я тогда сказал футболистам: «Пускай нас и дальше ругают, а мы будем лидировать».

Возвращаясь к теме выступлений против России. Сейчас некоторые спортсмены приняли решение выступать не под национальным флагом нашей страны, а под нейтральным. Считаю, что это неправильно. С другой стороны, их тоже можно понять. Для атлетов отстранение от соревнований — настоящая трагедия. Вспоминаю, что, общаясь с отстраненными паралимпийцами, видел на глазах у них слезы отчаяния….

Тем не менее, геополитическая ситуация меняется в лучшую сторону. Люди стали постепенно понимать, что жить следует в мире, без конфронтаций. И сражаться нужно на футбольных полях, на спортивных площадках и так далее.

— Что ж, будем держаться! — резюмировала ведущая.

— Будем атаковать! — не согласился с ней Газзаев.

— Почему в России такая низкая посещаемость футбольных матчей? К примеру, у ЦСКА стадион на 30 тысяч человек, а приходит от силы 10.

— Главная причина — отсутствие побед. Как на уровне клубных команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы, так и на уровне национальной сборных. В этом сезона в России едва ли не самая низкая посещаемость в истории чемпионата. Что с этим делать? Надо выигрывать престижные турниры, привлекать в команды настоящих звезд — и люди потянутся на стадионы. Пока же наши клубы неконкурентоспособны на международной арене. А уровень футбола в стране определяется именно по выступлениям в еврокубках. Обратите внимание, ни один наш игрок не востребован в западном клубе. Тоже показатель. В результате, в РФПЛ есть лишь несколько востребованных афиш — ЦСКА — «Спартак», «Спартак» — «Зенит». Нам необходимы глубочайшие реформы, только вот РФС сейчас занят другими делами.

— Что вы имеете ввиду под «другими делами»?

— Надо заниматься футбольными делами. Разрабатывать программы, способствующие развитию всех направлений футбола — от детско-юношеского до национальной сборной. Создавать настоящие профессиональные клубы. Вот скажите, как это возможно, что РФПЛ зарабатывает от реализации телеправ всего 40 миллионов?! Клубы не могут соответствовать финансовому фэйр-плей. Но никто либо не хочет делать ничего, либо не умеет.

— Есть мнение, что финансирование клубов за счет государственных денег надо запретить, а направить эти средства следует на строительство детских садов и спортивных объектов. И строить, допустим, не одну огромную и дорогую арену в Санкт-Петербурге, а 200−300 стадионов в провинции. А вы что думаете?

— Убежден, что в идеале профессиональный футбол должен финансироваться исключительно за счет частных инвестиций или государственно-частных компаний. А задача регионов — развивать инфраструктуру, массовый и детско-юношеский футбол. Но у нас 90% клубов финансируются из федеральных и региональных бюджетов.

— Как считаете, лимит легионеров принес что-то хорошее российскому футболу?

— Как можно, имея ограничения, бороться с «Реалом» или «Барселоной», командами, которые являются мини-сборными мира? Может быть, некоторые наши клубы и хотели бы купить звезд мирового масштаба, но не могут. А российские футболисты будут расти в жесткой конкуренции, если лимит отменить.

— Вопросы в формате блица. Вам повезло в жизни?

— Конечно. У меня прекрасная семья. Трое детей, пятеро внуков — и надеюсь, это не предел. Думаю, семья будет еще разрастаться. Занимался важным делом, чего-то удалось достичь. Благодарен Господу Богу и всем ангелам-хранителям за это.

— Вам хотелось бы что-то в своей жизни изменить?

— Ничего. Хочу приносить пользу детям, внукам. Я их очень люблю.

— Какие традиции есть в вашей семье?

— Стараюсь, чтобы все было правильно. Чтобы дети ценили и уважали старших, хорошо учились и приносили пользу не только своей семье, своей фамилии, но и своей стране. Самое важное для семьи — единство. Чем больше будет крепких семей, тем сильнее будет Россия.

— Три качества человека, которые делают его успешным.

— Талант, трудолюбие, ответственность.

— Довольны работой в Государственной Думе?

— Я только осваиваюсь. Но мне очень нравилось.

— Возможно ли, что вы однажды вернетесь в футбол? В качестве тренера, к примеру.

— Пути Господни неисповедимы.

— Если бы не футбол, то выбрали бы…

— Нравится большой теннис. Поддерживаю форму, играя в него.

— Есть ли у вас доска почета с медалями и кубками?

— Кубков и медалей хватает, а вот доски почета нет.

— Как выглядит завтрак чемпиона?

— Каша, творог, кефир, чай, мед. Вот и все.

— Без чего вы не могли бы жить?

— Без активности. Я энергичен по своей сути. Не могу смотреть на несправедливость, на ситуации, когда обижают женщин или стариков. Пускай тебя никогда не жалеют — лучше ты будешь жалеть других.