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13 февраля 2017, 16:17 | Футбол | Югополис

«Краснодар» впервые подписал контракт с воспитанником своей академии

Первым из воспитанников клубной Академии полноценным игроком главной команды ФК «Краснодар» стал 21-летний полузащитник Илья Жигулев.

Первым из воспитанников клубной Академии полноценным игроком главной команды ФК Краснодар стал 21-летний полузащитник Илья Жигулев. Увеличить
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Илья Жигулев родился 1 февраля 1996 года в поселке Черноморском Краснодарского края. В Академию ФК «Краснодар» пришел в 2009 году с самым первым набором.

С 2012 года он защищал цвета молодежной команды «горожан», затем в течение 3-х сезонов играл за «Краснодар-2» в зоне Юг Второго дивизиона России, сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Летом прошлого года Жигулев был отдан в аренду в молдавский клуб Милсами, достаточно быстро стал не просто твердым игроком основного состава, но и одним из ведущих футболистов этого коллектива и помог ему лидером завершить осеннюю часть чемпионата страны.

В январе и феврале текущего года Илья прошел два сбора с главной командой «горожан», забил два мяча в контрольных матчах и впечатлил своей игрой тренерский штаб команды во главе с Игорем Шалимовым.

13 февраля клуб подписал с Ильей долгосрочный контракт, срок которого истекает 31 декабря 2021 года.
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