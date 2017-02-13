«Кафа» переиграла «Кызылташ»

В очередном контрольном матче футболисты «Рязани» сыграли в Москве с представителем зоны «Запад» ПФЛ — ФК «Строгино». Исход матча решил пенальти, который мастерски реализовал восстановившийся после травмы Эльбрус Танделов — 1:0.