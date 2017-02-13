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13 февраля 2017, 14:06 | Футбол | Onedivision.ru

«Кафа» переиграла «Кызылташ»

«Кафа» одержала победу.

Открытый зимний Кубок КФС. Группа «B».

«Кафа» (Феодосия) — «Кызылташ» (Ялта) — 2:1 (2:1).

Голы: Атаев, 24, Субботин, 36 — Артеменко, 9.

ФК «Кафа»: Гиголаев, Храмов, Кучиев, Пинчук, Муслимов, Терентьев, Мироненко И., Атаев, Киверин, Головещенко, Субботин.
Запасные: Маслоед, Кусаев, Джиоев, Турчин, Сидоренко, Догузов.
ФК «Кызылташ»: Белошапка, Мамутов, Хмельков, Исмаилов, Салашинский, Новиков, Тохтаров, Зелинкевич, Герасимов, Артеменко, Мельник О.
Запасные: Стаин, Гусев, Доценко, Абибуллаев, Цой, Куртиев, Варламов.

Предупреждения: Кусаев, 57, Атаев, 58, Турчин, 72 — Зелинкевич, 37, Артеменко, 62.
Судья — Карманов Дмитрий.
13 февраля 2017 года. Евпатория. СК «Арена-Крым». 50 зрителей. Группа «B».
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