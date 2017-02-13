FISU ведет активные переговоры с ФИФА о создании студенческой лиги по футболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом на пресс- конференции сообщил глава FISU Олег Матыцин.

«Видоизмененная стратегия FISU будет представлена на генеральной ассамблее в этом году. Она будет направлена на взаимодействие с международными федерациями. Сейчас мы делаем акцент на сотрудничестве с университетами. Мы планируем проводить чемпионаты мира не среди стран, а среди университетов. Сейчас ведем активные переговоры с ФИФА, чтобы запустить международную студенческую лигу», — сказал Матыцин.

Он также добавил, что Универсиада, прошедшая в Алма-Ате стала мировым праздником.

«Универсиада В Алма-Ате была мировым праздником и общей победой. Это проект, на котором молодые спортсмены могут проявить себя и заявить о себе тренерам главных сборных. На Универсиаде в Казахстане принимали участие 575 университетов — это одно из достижений ФИСУ», — сказал Матыцин.

На Универсиаде-2017 сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых) и обновив собственный рекорд турнира по числу медалей. Второе место заняли казахстанцы (11−8−17), третье — сборная Южной Кореи (11−5−5).

Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в марте 2019 года.