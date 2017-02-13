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13 февраля 2017, 13:54 | Футбол | ТАСС

FISU ведет активные переговоры с ФИФА о создании студенческой лиги по футболу

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Международная федерация студенческого спорта (FISU) ведет активные переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) о создании студенческой лиги.

По словам главы FISU Олега Матыцина видоизмененная стратегия организации будет представлена на генеральной ассамблее в этом году. Увеличить
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Об этом на пресс- конференции сообщил глава FISU Олег Матыцин.

«Видоизмененная стратегия FISU будет представлена на генеральной ассамблее в этом году. Она будет направлена на взаимодействие с международными федерациями. Сейчас мы делаем акцент на сотрудничестве с университетами. Мы планируем проводить чемпионаты мира не среди стран, а среди университетов. Сейчас ведем активные переговоры с ФИФА, чтобы запустить международную студенческую лигу», — сказал Матыцин.

Он также добавил, что Универсиада, прошедшая в Алма-Ате стала мировым праздником.

«Универсиада В Алма-Ате была мировым праздником и общей победой. Это проект, на котором молодые спортсмены могут проявить себя и заявить о себе тренерам главных сборных. На Универсиаде в Казахстане принимали участие 575 университетов — это одно из достижений ФИСУ», — сказал Матыцин.

На Универсиаде-2017 сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых) и обновив собственный рекорд турнира по числу медалей. Второе место заняли казахстанцы (11−8−17), третье — сборная Южной Кореи (11−5−5).

Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в марте 2019 года.
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