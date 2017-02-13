FISU ведет активные переговоры с ФИФА о создании студенческой лиги по футболу
МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Международная федерация студенческого спорта (FISU) ведет активные переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) о создании студенческой лиги.
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Об этом на пресс- конференции сообщил глава FISU Олег Матыцин.
«Видоизмененная стратегия FISU будет представлена на генеральной ассамблее в этом году. Она будет направлена на взаимодействие с международными федерациями. Сейчас мы делаем акцент на сотрудничестве с университетами. Мы планируем проводить чемпионаты мира не среди стран, а среди университетов. Сейчас ведем активные переговоры с ФИФА, чтобы запустить международную студенческую лигу», — сказал Матыцин.
Он также добавил, что Универсиада, прошедшая в
«Универсиада В
На Универсиаде-2017 сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых) и обновив собственный рекорд турнира по числу медалей. Второе место заняли казахстанцы (11−8−17), третье — сборная Южной Кореи (11−5−5).
Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в марте 2019 года.
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