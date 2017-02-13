Хавбек ФК «Ростов» Григорьев уйдет в аренду в «Оренбург»

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Григорьев не поехал в Турцию, где «Ростов» готовится к возобновлению сезона. В ближайшее время футболист присоединится к новой команде, сообщает «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник не хотел покидать донской клуб, но тренерский штаб «Ростова» предупредил Григорьева, что во второй части сезона у него будет минимум игровой практики.

В первой половине текущего сезона Максим Григорьев выступил с «Ростовом» в шести матчах чемпионата России.