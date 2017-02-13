Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/28755401/
13 февраля 2017, 15:08 | Футбол | ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Хавбек ФК «Ростов» Григорьев уйдет в аренду в «Оренбург»

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Максим Григорьев вторую половину сезона 2016/17 проведет в аренде в «Оренбурге».

Полузащитник футбольного клуба Ростов Максим Григорьев вторую половину сезона 2016/17 проведет в аренде в Оренбурге Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Григорьев не поехал в Турцию, где «Ростов» готовится к возобновлению сезона. В ближайшее время футболист присоединится к новой команде, сообщает «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник не хотел покидать донской клуб, но тренерский штаб «Ростова» предупредил Григорьева, что во второй части сезона у него будет минимум игровой практики.

В первой половине текущего сезона Максим Григорьев выступил с «Ростовом» в шести матчах чемпионата России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Зарплаты управленческого аппарата ФК «Ростов» сократят

Зарплаты управленческого аппарата ФК «Ростов» сократят

Зарплаты управленческого аппарата футбольного клуба «Ростов» будут сокращены, сообщается на сайте донского правительства со ссылкой на первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, который является куратором клуба.
Еще 7 новостей  Все новости