«Челси» на выезде не сумел переиграть «Бёрнли»

«Челси» сыграл вничью с «Бёрнли» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и закончилась со счётом 1:1.



Уже на 7-й минуте Педро Родригес вывел лондонскую команду вперёд, точно пробив после передачи от Виктора Мозеса, но в середине первого тайма Роберт Брэйди ударом со штрафного сравнял счёт.



«Челси» набрал 60 очков и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Бёрнли» (30 баллов) — 12-й. Отрыв подопечных Антонио Конте от второго места составляет 10 очков.

«Локомотив» отказался от Колкера, сочтя поведение футболиста неуважительным

«Локомотив» свернул сделку и вышел из переговоров по переходу защитника «Куинз Парк Рейнджерс» Стивена Колкера, утверждает The Sun.



«Локомотив» договорился о переходе Колкера на правах аренды и забронировал для игрока и его агента билеты в Испанию, где проводит зимний сбор. На днях англичанин был оштрафован за пьяный дебош в Лондоне, чем поставил трансфер под угрозу срыва.



Представители «Локомотива» на встрече в Лондоне попытались довести сделку до конца, но Колкер сообщил, что не хочет переходить в московский клуб на правах аренды и потребовал контракт на 3,5 года с зарплатой около £ 100 тыс. в неделю (примерно € 117 тыс.). После этого «Локомотив» отказался от услуг игрока, посчитав, что тот проявил неуважение к клубу.



Оланаре вернулся в общую группу ЦСКА, Акинфеев начнёт работу на поле 13 февраля

Форвард ЦСКА Аарон Оланаре вернулся в общую группу «армейцев», а вратарь Игорь Акинфеев завтра должен приступить к работе на поле.



«Аарон Оланаре, в последнем матче на втором сборе получивший сильный удар в область бедра, итогом чего стал ушиб мягких тканей, начал третий сбор в общей группе и работает без ограничений. Ожидается, что капитан команды Игорь Акинфеев завтра должен приступить к работе на поле.



Два других футболиста, Витиньо и Зоран Тошич, будут тренироваться в общей группе со вторника. Планируется, что ещё через несколько дней сможет работать наравне со всеми и Бибрас Натхо», — информирует сайт ЦСКА.



Руководство «Луча-Энергии» неделю не появляется в клубе

Пресс-атташе «Луча-Энергии» Андрей Вялков рассказал, почему клуб не отвечает на запрос «Амкара» по трансферу Алексея Грицаенко. Ранее в СМИ сообщалось, что «Амкар» не может оформить трансфер Грицаенко из-за того, что руководство владивостокского клуба не выходит на связь.



«Не могу ответить, почему клуб не рассмотрел предложение “Амкара” по Грицаенко. На этот вопрос может ответить только руководство клуба в лице исполнительного директора клуба Александра Голубчикова или заместителя исполнительного директора Андрея Данюкова. Я не видел руководство уже неделю. Голубчиков отстранён, а Данюков сейчас на больничном. Грицаенко на данный момент находится в Турции, я с ним и его агентом не контактирую», — сказал Вялков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.



«Спартак-2» выиграл у «Краснодара-2» в матче Кубка ФНЛ

«Спартак-2» выиграл у «Краснодара-2» в матче 1-го тура группового этапа Кубка ФНЛ. Встреча проходила в Ларнаке (Кипр) на стадионе «Нео ГЗС» и завершилась со счётом 2:1.



На 36-й минуте Артём Федчук открыл счёт. На исходе часа игры Аяз Гулиев удвоил преимущество красно-белых. На 62-й минуте Дмитрий Бакай отыграл один мяч, а на 81-й минуте «быки» остались в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Левон Байрамян.

«Лестер» проиграл «Суонси» и опустился на 17-е место в таблице АПЛ

«Лестер Сити» потерпел выездное поражение в матче с «Суонси Сити». Встреча прошла в Суонси на стадионе «Либерти» и закончилась со счётом 2:0.



Голы в составе «лебедей» на свой счёт записали защитники Алфи Моусон и Мартин Ольссон. Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса провёл весь матч на скамейке «Лестера».



«Лисы» с 21 очком в активе опустились на 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, от зоны вылета команду Клаудио Раньери отделяет один балл. «Суонси» (24 очка) поднялся на 15-ю строчку.

Защитник «Барселоны» Видаль покинул больницу на инвалидной коляске

Защитник «Барселоны» Алейкс Видаль, который выбыл на пять месяцев из-за травмы, полученной в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0), покинул больницу и отправился в расположение клуба, сообщает пресс-служба каталонцев.

Испанец покинул медицинское заведение на инвалидной коляске, однако сумел самостоятельно пересесть в автомобиль. Несмотря на серьёзную травму, Видаль нашёл в себе силы улыбнуться и помахать рукой в камеру.



В этом сезоне Видаль провёл в Примере шесть матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Aleix Vidal released from hospital and heading back to Barcelona.<br>? Stay strong! <a href="https://twitter.com/hashtag/%C3%80nimsAleix?src=hash">#ÀnimsAleix</a> <a href="https://t.co/1nUcblRmPm">pic.twitter.com/1nUcblRmPm</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/830736113098711040">12 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>