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10 февраля 2017, 23:05 | Футбол | Спорт-Экспресс

Кевин Кураньи: Смолову было бы очень хорошо играть за «Боруссию»

Собкор «СЭ» в Германии связался с бывшим форвардом «Штутгарта», «Шальке», московского «Динамо», «Хоффенхайма» и сборной Германии, который в эти дни находится в Турции.

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— Почему в четверг играли за брестское «Динамо» против «Динамо» из Загреба?

— Вышел на поле всего на пять минут. У брестской команды в Турции сбор. Я там тренировался неделю.

— Почему именно с брестским «Динамо»?

— Потому что мой хороший друг — президент клуба Вячеслав Сашко. Мы спросили, есть ли возможность сейчас с ними потренироваться. И клуб дал согласие.

— Не собираетесь перейти в брестское «Динамо»?

— Нет. Просто тренируюсь.

— До сих пор получаете удовольствие от футбола?

— Поверьте, все еще….

— В Турции вы были в гостях у проводящего там сбор московского «Динамо». С кем общались?

— Со многими из тех, с кем в свое время в «Динамо» играл — с Уилкширом, Сапетой, Шуниным, Рыковым, другими. Встречался не только с игроками, но и с сотрудниками клуба. У меня было очень хорошое время в «Динамо». Мы и сейчас отлично пообщались, многое вспомнили.

— Матч московских динамовцев против словенской «Олимпии» посмотрели?

— К сожалению, не получилось. Слышал «Динамо» уступило — 0:2….

— Ваша бывшая команда лидирует в ФНЛ. На ваш взгляд, в следующем сезоне она снова будет в высшем дивизионе?

— В любом случае. Ребята проводят хороший сезон и обязательно вернутся в премьер-лигу.

— Вы лично хотите продолжать выступать или собираетесь завершать карьеру игрока?

— Сейчас как раз размышляю: играть дальше или вешать бутсы на гвоздь. Окончательное решение приму после разговора с семьей.

— Мурат Якин, тренирующий швейцарский «Шаффхаузен», швейцарскому изданию Blick рассказал, что с вами беседовал…

— Мы просто говорили о футболе. И о том, буду ли я продолжать играть. Признаться, это не был большой разговор.

В МОСКВЕ НАШИ ЛЕГЕНДЫ УВИДЯТ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО

— Правда, что вы начали учиться, чтобы получить тренерскую лицензию?

— Еще нет. Но, наверное, в будущем этим займусь. В Германии.

— В последний раз вы были в Москве в ноябре прошлого года?

— Да. Помню, пришел на игру московских динамовцев с «Зенитом-2». И сидел на трибуне с болельщиками бело-голубых — это организовал клуб. Мне очень понравилось… Повторю, в «Динамо» у меня было отличное время.

— Вы вскоре прилетите в Москву на «Кубок легенд» и выступите за Германию. Каковы ваши цели на этом турнире?

— Хочу показать хорошую игру, возможно, увидеть кого-то из друзей. Думаю, нашей команде турнир понравится, в Москве мои партнеры увидят много интересного. Вместе со мной будут играть Леманн, Новотны, Овомойела, Вош, Альбертц, многие другие известные мастера.

— До «Кубка легенд» останетесь в Турции?

— Нет. Сначала прилечу в Германию. А уже оттуда — в Москву.

— Немецкие СМИ не так давно сообщали, что дортмундская «Боруссия» проявляла интерес к Смолову. Что об этом думаете?

— У Смолова много достоинств. Для него было бы очень хорошо играть за дортмундцев.

— В случае, если он окажется в «Боруссии», шансы там добиться успеха у него будут?

— Надеюсь, да. Если будет хорошо тренироваться, полностью выкладываться на тренировках, в матчах. Талант для успешного выступления на таком уровне у него точно есть.

В РОССИЮ ПРИЕДЕТ ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ ГЕРМАНИЯ

— Йоахим Лев говорил, что сборная Германии, возможно, приедет летом на Кубок конфедераций без некоторых ведущих игроков — им, вероятно, дадут отдохнуть. Что думаете?

— Тренер протестирует некоторых футболистов с прицелом на будущее, посмотрит, кто из них достаточно хорош. Но у Германии в любом случае будет очень сильная команда.

— В 2005 году вы играли в Кубке конфедераций. Провели тогда за Германию все 5 матчей, забили по голу Австралии и Аргентине. Какое значение будет иметь этот турнир для России?

— Думаю, это хорошая подготовка к чемпионату мира. Очень важный опыт и для команды, и для организаторов.

— Не за горами матчи 1/16 финала Лиги Европы. Можете оценить шансы российских команд?

— Считаю, «Ростов» пройдет пражскую «Спарту»: шансы — 60:40. Матчи «Краснодара» с «Фенербахче» точно будут непростыми. Надеюсь, «Краснодар» выиграет. Но тут, по-моему, 50:50. У «Зенита» же, полагаю, такой уровень, что он с «Андерлехтом» справится. Шансы соперников в этой паре, на мой взгляд, 70:30 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

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