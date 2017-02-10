Кевин Кураньи: Смолову было бы очень хорошо играть за «Боруссию»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ВСЕ ЕЩЕ ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ФУТБОЛА

— Почему в четверг играли за брестское «Динамо» против «Динамо» из Загреба?

— Вышел на поле всего на пять минут. У брестской команды в Турции сбор. Я там тренировался неделю.

— Почему именно с брестским «Динамо»?

— Потому что мой хороший друг — президент клуба Вячеслав Сашко. Мы спросили, есть ли возможность сейчас с ними потренироваться. И клуб дал согласие.

— Не собираетесь перейти в брестское «Динамо»?

— Нет. Просто тренируюсь.

— До сих пор получаете удовольствие от футбола?

— Поверьте, все еще….

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">86' Кевин Кураньи меняет Джоэля Фамейе. <a href="https://twitter.com/hashtag/fcdb1960?src=hash">#fcdb1960</a> <a href="https://t.co/dhncFhEtOg">pic.twitter.com/dhncFhEtOg</a></p>— ФК Динамо Брест (@dynamobrest) <a href="https://twitter.com/dynamobrest/status/829733269402943488">9 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— В Турции вы были в гостях у проводящего там сбор московского «Динамо». С кем общались?

— Со многими из тех, с кем в свое время в «Динамо» играл — с Уилкширом, Сапетой, Шуниным, Рыковым, другими. Встречался не только с игроками, но и с сотрудниками клуба. У меня было очень хорошое время в «Динамо». Мы и сейчас отлично пообщались, многое вспомнили.

— Матч московских динамовцев против словенской «Олимпии» посмотрели?

— К сожалению, не получилось. Слышал «Динамо» уступило — 0:2….

— Ваша бывшая команда лидирует в ФНЛ. На ваш взгляд, в следующем сезоне она снова будет в высшем дивизионе?

— В любом случае. Ребята проводят хороший сезон и обязательно вернутся в премьер-лигу.

— Вы лично хотите продолжать выступать или собираетесь завершать карьеру игрока?

— Сейчас как раз размышляю: играть дальше или вешать бутсы на гвоздь. Окончательное решение приму после разговора с семьей.

— Мурат Якин, тренирующий швейцарский «Шаффхаузен», швейцарскому изданию Blick рассказал, что с вами беседовал…

— Мы просто говорили о футболе. И о том, буду ли я продолжать играть. Признаться, это не был большой разговор.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QzfsewJTUzA?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В МОСКВЕ НАШИ ЛЕГЕНДЫ УВИДЯТ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО

— Правда, что вы начали учиться, чтобы получить тренерскую лицензию?

— Еще нет. Но, наверное, в будущем этим займусь. В Германии.

— В последний раз вы были в Москве в ноябре прошлого года?

— Да. Помню, пришел на игру московских динамовцев с «Зенитом-2». И сидел на трибуне с болельщиками бело-голубых — это организовал клуб. Мне очень понравилось… Повторю, в «Динамо» у меня было отличное время.

— Вы вскоре прилетите в Москву на «Кубок легенд» и выступите за Германию. Каковы ваши цели на этом турнире?

— Хочу показать хорошую игру, возможно, увидеть кого-то из друзей. Думаю, нашей команде турнир понравится, в Москве мои партнеры увидят много интересного. Вместе со мной будут играть Леманн, Новотны, Овомойела, Вош, Альбертц, многие другие известные мастера.

— До «Кубка легенд» останетесь в Турции?

— Нет. Сначала прилечу в Германию. А уже оттуда — в Москву.

— Немецкие СМИ не так давно сообщали, что дортмундская «Боруссия» проявляла интерес к Смолову. Что об этом думаете?

— У Смолова много достоинств. Для него было бы очень хорошо играть за дортмундцев.

— В случае, если он окажется в «Боруссии», шансы там добиться успеха у него будут?

— Надеюсь, да. Если будет хорошо тренироваться, полностью выкладываться на тренировках, в матчах. Талант для успешного выступления на таком уровне у него точно есть.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:38.98148148148148% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQQraNfgmkr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Кевин заехал в гости. Вспомнили Динамовские времена))) @kokorin9 @balazsdzsudzsak7 ?#КевинКураньи</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by @vladimir_gabulov on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-08T18:25:43+00:00">Feb 8, 2017 at 10:25am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В РОССИЮ ПРИЕДЕТ ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ ГЕРМАНИЯ

— Йоахим Лев говорил, что сборная Германии, возможно, приедет летом на Кубок конфедераций без некоторых ведущих игроков — им, вероятно, дадут отдохнуть. Что думаете?

— Тренер протестирует некоторых футболистов с прицелом на будущее, посмотрит, кто из них достаточно хорош. Но у Германии в любом случае будет очень сильная команда.

— В 2005 году вы играли в Кубке конфедераций. Провели тогда за Германию все 5 матчей, забили по голу Австралии и Аргентине. Какое значение будет иметь этот турнир для России?

— Думаю, это хорошая подготовка к чемпионату мира. Очень важный опыт и для команды, и для организаторов.

— Не за горами матчи 1/16 финала Лиги Европы. Можете оценить шансы российских команд?