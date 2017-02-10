Прядкин: Матч за Суперкубок России по футболу может состояться 14 июля

«Были представлены варианты календаря сезона-2017/18 с учетом Кубка Конфедераций и чемпионата мира. Сейчас мы ориентируемся на то, что первый тур следующего чемпионата стартует 16 июля. Суперкубок проведем накануне — приблизительно 14 июля. Закончить первенство по рекомендации Международной федерации футбола (ФИФА) должны 13 мая 2018 года», — сказал Прядкин.

«20 или 22 февраля состоится заседания комитета профессионального футбола, который я возглавляю. На нем мы представим свои наработки по поводу развития профессионального футбола в рамках стратегии до 2030 года. После этого постараемся утвердить окончательную версию календаря», — добавил он.

Ранее Прядкин рассказал ТАСС, что приоритетным местом для проведения матча за Суперкубок России — 2017 является стадион «Арена ЦСКА». Другой вариант — стадион «Локомотив» в Черкизово.

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Глава лиги отметил, что в скором времени планируется подписание нескольких контрактов с коммерческими партнерами. «Не хочу загадывать и называть партнеров, но постараемся до старта или максимум после первого весеннего тура подписать соглашения с парой компаний. Есть определенные предложения, и мы делаем все возможное, чтобы эти контракты были заключены», — сказал Прядкин.

Вызывает обеспокоенность качество газонов стадионов в Томске, Самаре и Уфе

Прядкин сообщил, что состояние полей на стадионах в Томске, Самаре и Уфе вызывает опасения.

«На следующей неделе несколько проверочных групп разъедутся по регионам и проверят, в какой стадии находятся состояния полей. Опасения вызывают стадионы в тех регионах, которые находятся в достаточно холодном климате — это арены в Томске, Самаре, Уфе, к ним будет более пристальное внимание. Стадионы с искусственными полями вызывают меньше озабоченности, особенно если вовремя включен обогрев, там особых нареканий быть не должно», — сказал Прядкин.

«Будем стараться создать для болельщиков максимально комфортные условия в холодное время, — продолжил он. — Например, будет раздаваться бесплатный горячий чай. Погода преподнесла много сюрпризов в этом сезоне. Ожидали, что декабрь будет более теплый, посмотрим, что будет в феврале и начале марта».