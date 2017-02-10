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10 февраля 2017, 19:11 | Футбол | ТАСС

Прядкин: Матч за Суперкубок России по футболу может состояться 14 июля

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Матч за Суперкубок России по футболу 2017 года может пройти 14 июля. Об этом ТАСС сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

«Были представлены варианты календаря сезона-2017/18 с учетом Кубка Конфедераций и чемпионата мира. Сейчас мы ориентируемся на то, что первый тур следующего чемпионата стартует 16 июля. Суперкубок проведем накануне — приблизительно 14 июля. Закончить первенство по рекомендации Международной федерации футбола (ФИФА) должны 13 мая 2018 года», — сказал Прядкин.

«20 или 22 февраля состоится заседания комитета профессионального футбола, который я возглавляю. На нем мы представим свои наработки по поводу развития профессионального футбола в рамках стратегии до 2030 года. После этого постараемся утвердить окончательную версию календаря», — добавил он.

Ранее Прядкин рассказал ТАСС, что приоритетным местом для проведения матча за Суперкубок России — 2017 является стадион «Арена ЦСКА». Другой вариант — стадион «Локомотив» в Черкизово.

РФПЛ делает все возможное для привлечения новых спонсоров

Глава лиги отметил, что в скором времени планируется подписание нескольких контрактов с коммерческими партнерами. «Не хочу загадывать и называть партнеров, но постараемся до старта или максимум после первого весеннего тура подписать соглашения с парой компаний. Есть определенные предложения, и мы делаем все возможное, чтобы эти контракты были заключены», — сказал Прядкин.

Вызывает обеспокоенность качество газонов стадионов в Томске, Самаре и Уфе

Прядкин сообщил, что состояние полей на стадионах в Томске, Самаре и Уфе вызывает опасения.

«На следующей неделе несколько проверочных групп разъедутся по регионам и проверят, в какой стадии находятся состояния полей. Опасения вызывают стадионы в тех регионах, которые находятся в достаточно холодном климате — это арены в Томске, Самаре, Уфе, к ним будет более пристальное внимание. Стадионы с искусственными полями вызывают меньше озабоченности, особенно если вовремя включен обогрев, там особых нареканий быть не должно», — сказал Прядкин.

«Будем стараться создать для болельщиков максимально комфортные условия в холодное время, — продолжил он. — Например, будет раздаваться бесплатный горячий чай. Погода преподнесла много сюрпризов в этом сезоне. Ожидали, что декабрь будет более теплый, посмотрим, что будет в феврале и начале марта».

Чемпионат России возобновится 3 марта матчем между «Томью» и «Ростовом». После 17 туров первое место в турнирной таблице занимает московский «Спартак», имея в активе 40 очков. Следом идет санкт-петербургский «Зенит» (35 очков), а замыкает лидирующую тройку столичный ЦСКА (32).
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