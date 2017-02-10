Прядкин: Матч за Суперкубок России по футболу может состояться 14 июля
МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Матч за Суперкубок России по футболу 2017 года может пройти 14 июля. Об этом ТАСС сообщил президент Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
«Были представлены варианты календаря сезона-2017/18 с учетом Кубка Конфедераций и чемпионата мира. Сейчас мы ориентируемся на то, что первый тур следующего чемпионата стартует 16 июля. Суперкубок проведем накануне — приблизительно 14 июля. Закончить первенство по рекомендации Международной федерации футбола (ФИФА) должны 13 мая 2018 года», — сказал Прядкин.
«20 или 22 февраля состоится заседания комитета профессионального футбола, который я возглавляю. На нем мы представим свои наработки по поводу развития профессионального футбола в рамках стратегии до 2030 года. После этого постараемся утвердить окончательную версию календаря», — добавил он.
Ранее Прядкин рассказал ТАСС, что приоритетным местом для проведения матча за Суперкубок России — 2017 является стадион «Арена ЦСКА». Другой вариант — стадион «Локомотив» в Черкизово.
РФПЛ делает все возможное для привлечения новых спонсоров
Глава лиги отметил, что в скором времени планируется подписание нескольких контрактов с коммерческими партнерами. «Не хочу загадывать и называть партнеров, но постараемся до старта или максимум после первого весеннего тура подписать соглашения с парой компаний. Есть определенные предложения, и мы делаем все возможное, чтобы эти контракты были заключены», — сказал Прядкин.
Вызывает обеспокоенность качество газонов стадионов в Томске, Самаре и Уфе
Прядкин сообщил, что состояние полей на стадионах в Томске, Самаре и Уфе вызывает опасения.
«На следующей неделе несколько проверочных групп разъедутся по регионам и проверят, в какой стадии находятся состояния полей. Опасения вызывают стадионы в тех регионах, которые находятся в достаточно холодном климате — это арены в Томске, Самаре, Уфе, к ним будет более пристальное внимание. Стадионы с искусственными полями вызывают меньше озабоченности, особенно если вовремя включен обогрев, там особых нареканий быть не должно», — сказал Прядкин.
«Будем стараться создать для болельщиков максимально комфортные условия в холодное время, — продолжил он. — Например, будет раздаваться бесплатный горячий чай. Погода преподнесла много сюрпризов в этом сезоне. Ожидали, что декабрь будет более теплый, посмотрим, что будет в феврале и начале марта».
Чемпионат России возобновится 3 марта матчем между «Томью» и «Ростовом». После 17 туров первое место в турнирной таблице занимает московский «Спартак», имея в активе 40 очков. Следом идет
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter