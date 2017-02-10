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https://sport.mail.ru/news/football/28728503/
10 февраля 2017, 16:25 | Футбол | РИАЦ

В тренерском штабе ФК «Ротор-Волгоград» произошли изменения

На должность старшего тренера ФК «Ротор-Волгоград» принят известный в прошлом футболист волгоградского «Ротора» Павел Могилевский.

На должность старшего тренера ФК Ротор-Волгоград принят известный в прошлом футболист волгоградского Ротора Павел Могилевский. Увеличить
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Воспитанник спортинтерната «Ротор» Павел Могилевский свою профессиональную карьеру футболиста начал в 1998 году в составе волгоградского «Ротора-2», выступавшего тогда во втором дивизионе (всего за команду провел 41 матч, забил один гол).

Вскоре перспективный защитник был переведен в основную команду «Ротор», которая представляла наш регион в премьер-лиге отечественного футбола. В элите российского футбола за «Ротор» Могилевский провел пять сезонов (78 матчей). В 2003 году вызывался в состав сборной России, которую в то время возглавлял Георгий Ярцев.

Свою карьеру профессионального футболиста в 2005 году продолжил в составе дебютанта премьер-лиги — ФК «Томь». Далее в карьере Павла Могилевского были футбольные клубы «Содовик» (Стерлитамак), «Ростов», «Волга» (Нижний Новгород), «Балтика» (Калининград).

В 2010 году Павел возвратился в «Ротор», где сыграл 14 матчей за дебютировавший в ФНЛ волгоградский клуб, но по окончании сезона перешел в ФК «Луч-Энергия» (Владивосток). В составе дальневосточной команды в ФНЛ провел четыре сезона, после чего отправился в воронежский «Факел», где и завершил карьеру профессионального футболиста в 2015 году, перейдя на тренерскую работу помощником главного тренера.

В ФК «Ротор-Волгоград» в роли старшего тренера Павел Викторович будет помогать в работе главному тренеру Льву Иванову. При этом стоит отметить, что Эвальд Фролов остается в тренерском штабе команды на должности тренера.
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