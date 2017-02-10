В тренерском штабе ФК «Ротор-Волгоград» произошли изменения
На должность старшего тренера ФК «Ротор-Волгоград» принят известный в прошлом футболист волгоградского «Ротора» Павел Могилевский.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Воспитанник спортинтерната «Ротор» Павел Могилевский свою профессиональную карьеру футболиста начал в 1998 году в составе волгоградского «Ротора-2», выступавшего тогда во втором дивизионе (всего за команду провел 41 матч, забил один гол).
Вскоре перспективный защитник был переведен в основную команду «Ротор», которая представляла наш регион в
Свою карьеру профессионального футболиста в 2005 году продолжил в составе дебютанта
В 2010 году Павел возвратился в «Ротор», где сыграл 14 матчей за дебютировавший в ФНЛ волгоградский клуб, но по окончании сезона перешел в ФК «Луч-Энергия» (Владивосток). В составе дальневосточной команды в ФНЛ провел четыре сезона, после чего отправился в воронежский «Факел», где и завершил карьеру профессионального футболиста в 2015 году, перейдя на тренерскую работу помощником главного тренера.
В ФК «Ротор-Волгоград» в роли старшего тренера Павел Викторович будет помогать в работе главному тренеру Льву Иванову. При этом стоит отметить, что Эвальд Фролов остается в тренерском штабе команды на должности тренера.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter