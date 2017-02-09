РФС хочет добиться признания массового футбола подвидом игры

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг в Доме футбола на Таганке состоялось первое заседания комитета массового футбола РФС.

«Мы решили обратится к руководству РФС с просьбой выйти с инициативой к Министерству спорта, чтобы признать как подвид футбола массовый. Всем критериям мы соответствуем, присутствуют все отличительные признаки — описание методик обучения, видеоматериалы, протоколы соревнований. Надеемся, что у нас все получится, и мы сможем проводить общероссийские соревнования. Любители футбола, которые будут участвовать в таких соревнованиях, смогут получать спортивные звания», — сказал Анохин.

«Создана рабочая группа по внесению изменений в регламент первенства России среди любителей, — продолжил он. — Существует несколько спорных вопросов, в частности, присутствие иностранцев в третьем дивизионе, а также участие одного и того же игрока в двух дивизионах одновременно. Позиция межрегиональных объединений — футболисту нужно разрешить по максимуму играть, а позиция РФС — необходимо регистрировать все переходы, чтобы был понятен вопрос с компенсацией».

Также глава комитета пояснил, что в России подразумевают под массовым футболом. «В массовом футболе нестандартное количество игроков (пока мы рассматриваем варианты “5 на 5”, “6 на 6”, “7 на 7” и “8 на 8”), другая форма поля и размер ворот. Сейчас мы консультируемся с международными организациями, которые уже проводят соревнования по данному подвиду футбола. Делегация РФС отправится на ближайший семинар Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), где будет обсуждаться развитие массового футбола в формате, который я озвучил выше», — отметил глава комитета.

«Есть проблема, что формат “8 на 8” не особо популярен в мире. Но мы считаем, что это тот формат, который нужно развивать. Надеюсь, что нас услышат», — добавил он.

Московская зона в ПФЛ была бы самой упорной в плане спортивной борьбы

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) делится на пять зон — Запад, Центр, Юг, Урал-Приволжье и Восток. Анохин считает, что нужно создать отдельную, московскую зону.

«Московская зона в ПФЛ была бы достаточно серьезной. Многие команды тратили бы минимум миллионов на десять меньше на логистику, и можно было бы привлекать за счет сокращения бюджета и молодых игроков, и более опытных. Эта зона была бы самой упорной в плане спортивной борьбы. Там хорошие стадионы, квалифицированные судьи», — сказал Анохин.

«По моему мнению, ситуация в ПФЛ требует реорганизации, как минимум надо менять календарь. Играть там по системе “осень-весна” катастрофично, полгода команды ждут второго круга. В этот момент должна готовиться новая команда. В том числе это затратно и для клубов, приходится платить зарплату в период простоя», — сказал глава комитета РФС.