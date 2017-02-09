Чеферин: УЕФА не может влиять на решение о включении Мутко в совет ФИФА

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Мутко был избран в 2009 году в исполком ФИФА как один из представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а в 2013-м был переизбран еще на четыре года. После реформ нового главы ФИФА Джанни Инфантино в начале 2016 года года исполком был преобразован в совет, и Мутко остался в его составе. Наряду с Мутко, в следующем году истекают полномочия еще трех членов совета от УЕФА.

«Этот вопрос относится к юрисдикции ФИФА. Они проведут проверку на соответствие и вынесут решение. УЕФА никак не может влиять на эту ситуацию», — отметил Чеферин.

Результаты проверки на соответствие должны быть известны к середине февраля. Выборы в совет ФИФА пройдут на конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля 2017 года.